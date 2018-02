MP 18 -messut kiihdytti moottoripyöräkauppaa

Tänään päättyneet MP 18 Moottoripyörämessut keräsi Messukeskukseen Helsinkiin kolmen päivän aikana 59 000 motoristia. Tapahtuma oli kaupallisesti viime vuotista parempi ja messuilla ostettiin entistä arvokkaampia moottoripyöriä, mopoja ja varusteita. Koeajoradalla ajettiin noin 1500 koeajoa. MP 18 -messut järjestettiin 2.–4.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.



Motoristit eivät pelästyneet perjantaina 2.2. ollutta linja-autojen, raitiovaunujen ja metron lakkoa, vaan tulivat messuille kaikesta huolimatta. MP-messut tilasi liikenteeseen omia MP-messubusseja, jotka kuljettivat motoristeja ja messuilla työskenteleviä Messukeskukseen perjantaina. MP-messujen kävijämäärä pysyi samana kuin mitä se oli vuosi sitten.

Kaupallisesti selkeä käännös

”MP-messuilla myytiin tänä vuonna selkeästi viime vuotista enemmän arvokkaita pyöriä. Kaupallisesti tapahtuma on ollut hyvä. Myynti rullasi ja kertaostos oli suurentunut,” kertoo Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa Harley-Davidsonilta. ”Motoristeilla tuntui olevan enemmän rahaa käytössä ja päätöksiä ostoista tehtiin helpommin.”



Kantar TNS:n kävijätutkimuksen mukaan kävijöistä 60 % harkitsee moottoripyörän tai mopon ostamista seuraavan kolmen vuoden sisällä.

Koeajot kiinnostivat, teoriatunnit täynnä

MP-messujen 600 metrin sisäkoeajoradalla ajettiin noin 1500 koeajoa. Tänä vuonna moottoripyörät ja mopot olivat lähes koko ajan ajossa. ”Koeajojen määrä kasvoi huomattavasti viime vuodesta. Koeajoradan uusi profiili oli toimiva ja kaikki koeajopyörät olivat radalla lähes taukoamatta koeajoaikoina,” kertoo tapahtumasta vastaava Niko Kantola Messukeskuksesta. ”Tänä vuonna järjestimme Haagan Autokoulun ja Suzukin kanssa veloituksettomia moottoripyöräajokortin teoriatunteja 500:lle henkilölle. Kaikki paikat varattiin etukäteen. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä 13-18-vuotiaille suunnatussa MP-miitissä perjantaina oli lähes 400 osallistujaa. Näiden uusien tapahtumien tarkoituksena on kasvattaa kiinnostusta moottoripyöräilyä kohtaan ja tehdä uusia motoristeja.”

Kävijätutkimus kertoo, että kävijöistä 96 % oli tyytyväisiä tapahtumaan ja 93 % aikoo tulla varmasti tai todennäköisesti MP-messuille myös ensi vuonna. Tapahtuma on vahvasti valtakunnallinen, sillä 59 % kävijöistä tuli pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kantar TNS haastatteli 200 MP-messujen kävijää.



Miss MP18 ja Petrolin palkitut pyörät



Petrol Circus Custom Bike Show’ssa palkittiin pyöriä lauantaina 3.2. neljässä kilpaluokassa. Rakennettujen moottoripyörien Custom-luokan voitti Heavy Duty Motorcycles pyörällä The Pagan, joka valittiin myös näyttelyn parhaaksi pyöräksi. Street-luokan voitti Tommi Peltoniemen SBT-ONE, Classic-luokan Jani Tukevan Solifer Jallu Edition ja Open-luokan Pertti Liuhasen Apocalypticon. Vuoden Nuori Rakentaja on Timo Hellgren. Tuomariston valinta oli Sami Järvelän The Saint.

Miss MP18:ksi valittiin lauantaina 3.2. Marika Laine Hauholta. Hän oli myös näytteilleasettajien suosikkityttö. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi sijoittui Pauliina Teittinen Jyväskylästä ja toiseksi perintöprinsessaksi Heidi Tapper Vantaalta.

MP 18 -messut järjestettiin 2. – 4.2.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Seuraavan kerran moottoripyörät ovat esillä Messukeskuksessa 8.6.2018 Suuressa koeajopäivässä. MP 19 -moottoripyörämessut järjestetään ensi vuonna 1.–3.2.2019 Messukeskuksessa Helsingissä.

Seuraava tapahtuma Messukeskuksessa Helsingissä on Vene 18 Båt -messut 9.–18.2.2018.

Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.mpmessut.fi #mpmessut

Kuvia: http://mediabank.messukeskus.com