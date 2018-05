MTK kannustaa sitoutumaan ympäristölupauksiin

Antti Sahi MTK-Keski-Pohjanmaan vuosikokouksessa: Lisää rohkeutta kotimaisten elintarvikkeiden laadun markkinointiin 20.4.2018 10:59 | Tiedote

– Olemme ruokamarkkinoilla merkillisessä tilanteessa, jossa maatalouden kannattavuus on ennätysheikko ja samanaikaisesti kuluttajat käyttävät ruokaan tuloistaan vähemmän kuin koskaan. Tuottajien osuus ruokaketjun arvonlisästä on koko ajan pienentynyt. Ruuan tuotanto kiinnostaa suurta joukkoa kuluttajia, vähäosaisille ruoka on edelleen kallista ja ruokahävikki on merkittävä, MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi sanoi MTK-Keski-Pohjanmaan vuosikokouksessa Halsualla 20.4.2018.