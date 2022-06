MTK:n Marttila: Tarvitaan kansallisia toimia Itä-Suomen auttamiseksi

”Pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat vaikuttaneet erityisesti Itä-Suomen aluetalouteen, ja vaikutukset ovat pitkäaikaisia”, totesi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila puheessaan järjestön liittokokoukselle keskiviikkona. Hän korosti, että itäisen Suomen alueet ovat olleet jo pitkään menettäjiä myös maa- ja ruokataloudessa.

”Kansallisia erityistoimia tarvitaan Itä-Suomen auttamiseksi”, Marttila painotti.



Marttila vaati toimia myös EU:lta ja muistutti MTK:n 2018 julkaistusta EU-ohjelmasta.

”Olimme edelläkävijöitä myös tuolloin, kun totesimme, että ruokaturvan avulla voidaan

vähentää konflikteja ja siirtolaisuutta. Itälaajentumisen myötä alueiden tasa-arvoinen kehittäminen on luonut kaikille EU:n alueille vakautta ja taloudellista kasvua.”

”Nyt toistan esityksen koko EU:n itärajaohjelmasta, johon viittasimme jo neljä vuotta sitten. Ongelmat nähtiin ja tunnistettiin. Nyt on aika toimia myös EU:n ohjelmien kautta”, Marttila sanoi.



Maatilojen talouskriisin ratkaisemiseen Marttila peräänkuulutti kansallista tahtotilaa. Marttilan esittämä Maatalous 2050 – kansallinen tahto on muun muassa sitä, että Suomi kantaa vastuunsa kansalaisille ja maailmalle varmistaen edellytykset ruuan kulutusta vastaavalle maataloudelle. ”Samoin valtiovallan sitoutumista siihen, että perheviljelmien osaavilla yrittäjillä on mahdollisuus tuottaa ruokaa kannattavasti kaikkialla Suomessa.



Puheessaan Marttila nosti esille myös metsät Suomen ”vihreänä kultana” ja muistutti järjestön jäsenten ja heidän elinkeinojensa olevan avaintekijöitä EU:n vihreässä siirtymässä.

”Vihreä siirtymä kohti kestävää taloutta on välttämätön mutta vaikea tehtävä. Olemme keskellä energiamurrosta, jonka etulinjassa on maaseutu. Maanomistajilla ja uusiutuvien resurssien tuottajilla on historiallinen tilaisuus uuteen yritystoimintaan. Tätä mahdollisuutta emme saa nukkua pommiin”, Marttila totesi.

Todetun koronatartuntansa takia Juha Marttila piti puheensa etäyhteydellä.



Marttilan koko puhe liitteenä.



