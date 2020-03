MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila: Hallituksen vastaus maaseudun yrittäjille oli riittämätön - työvoimakriisi uhkaa alkavaa satokautta

Kesän tuotantopäätöksiä tekevät viljelijät odottivat valtioneuvoston tämänaamuiselta tiedotustilaisuudelta paljon, mutta saivat vähän. MTK on todennut, että takuut kausityövoiman saatavuudesta on saatava nopeasti. Ilman tätä suuri osa sadosta menetetään jo ennen kasvukauden alkua. Hallituksella on nyt äärimmäinen kiire päättää toimenpiteistä, jotta epävarmuuden ja epätoivon aika saadaan päättymään ja yrittäjien usko uuden sadon tuottamiseen palautettua, puheenjohtaja Marttila hoputtaa.

Maaseudun yrittäjät tarvitsevat vakuuttavan tiedon siitä, että kaikkein kriittisin ulkomainen työvoima saadaan maahan. Kotimaisen työvoiman osalta on tehtävä välittömästi päätökset sekä työn tarjonnan että kysynnän helpottumiseksi. Tässä hyvänä pohjana toimii MTK:n, SLC:n ja Teollisuusliiton esitys toimenpiteiksi. Lisäksi tarvitaan viimeinen lukko, eli takuu siitä, että äärimmäisessä hädässä työt hoidetaan virka-avulla tai muin poikkeuksellisin keinoin. Poikkeusaika tarvitsee poikkeuksellisia toimenpiteitä ja määrätietoista johtamista. Valtioneuvoston tiedottamana päivä saldo oli seuraava: 1. Ulkomaisen työvoiman tulo maahan on erittäin rajattua.

2. Jo maassa olevan ulkomaisen työvoiman työllistyminen mahdollistetaan.

3. Ulkomaisen työvoiman siirtyminen työnantajalta toiselle mahdollistetaan.

4. Kotimaisen työvoiman työllistymistä maaseudun töihin aktivoidaan. Hallituksen työlista on tältä osin oikean suuntainen, mutta maatalousyrittäjä ei voi riskeerata tulevaisuuttaan lupauksen varaan. Nyt tarvitaan selkeyttä ja määrätietoisuutta toimenpiteissä ja aikatauluissa, Marttila vaatii. Kaikki työvoimaa koskevat päätökset voidaan tehdä siten, ettei koronaviruksen torjuntaa vaaranneta. Lisätietoja Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167

Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja, 040 502 6810

Avainsanat kausityövoimakoronavirusmaatalous