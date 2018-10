MTK:n Tiirola: Ilmastovaalit sopivat MTK:lle mainiosti

Maaseutunuorilla neljä vahvaa ehdokasta MTK:n johtokuntaan 29.10.2018 15:49 | Tiedote

Maaseutunuorilla on ollut oma nimikkopaikka MTK:n johtokunnassa vuodesta 1992. Maaseutunuorten edustaja on johtokunnassa täysivaltainen jäsen – toisin kuin muissa alan edunvalvontajärjestöissä Pohjoismaissa. MTK on itse asiassa edistyksellinen huomioidessaan erityisen hyvin maaseutunuoret johtokunnassaan. Muissa vastaavissa edunvalvontajärjestöissä pohjoismaissa nuorilla on vain puheoikeus tai ei edustuspaikkaa laisinkaan. Oma kiintiöpaikka luo paineita tehdä valinta erityisen tarkasti ja avoimesti – kukaan muu johtokunnan jäsen ei joudu valintaprosessissa vastaavaan prässiin. Uusi edustaja valitaan maaseutuparlamentissa Oulussa 8.-10.11.2018.