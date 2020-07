MTV ja Digita lanseerasivat antennitalouksille uuden tuotteen – antenniverkon maksukanavat + C More suoratoistopalvelu saatavilla nyt helposti samassa paketissa yhdestä osoitteesta

MTV ja Digita lanseerasivat uuden tuotteen suomalaisille antennitalouksille: osoitteesta cmore.fi/antenni kuluttajat voivat jatkossa hankkia vaivattomasti yhdellä tilauksella antenniverkon maksu-tv-kanavat ja C More suoratoistopalvelun. Uudella C More suoratoistopalvelusta saatavalla tuotteella voi katsoa viihdettä ja urheilua niin kotona kuin matkoillakin joko netin yli tai antenniverkon välityksellä. Antenniverkon maksu-tv-kanavat välitetään kuluttajien televisioihin Digitan toimintavarman, viiveettömän ja valtakunnallisen antenniverkon avulla.

Digita aloitti maksu-tv-liiketoimintansa vuoden 2020 alussa ostaessaan DNA:n antennitelevisioverkon maksu-tv-asiakkuudet. Nyt Digita kehitti kotimaisen suoratoistopalvelun C Moren kanssa uuden tuotteen. Tuttujen C Moren maksu-tv-kanavien kuten C More Max sekä C More Sport 1 ja 2 lisäksi asiakkaat saavat samaan pakettiin enemmän sisältöä liittämällä siihen C Moren suoratoistopalvelun.

”Asiakaslähtöisyys on meillä kaiken tekemisen ytimessä. Nyt antennitalouksien asiakas voi halutessaan jatkossa ostaa sekä C Moren maksu-tv-kanavat että suoratoistopalvelun suoraan C More -suoratoistopalvelusta. Laaja viihde ja urheilutarjonta on siten katsottavissa sekä tv-kanavina että netin yli tietokoneen, mobiililaitteiden ja älytelevisiosovellusten kautta. Digita tarjoaa uudessa tuotteessa tärkeän osan – toimintavarman, viiveettömän ja valtakunnallisen antenniverkon sisältöjen välittämiseksi”, kertoo MTV:n Head of Distribution Emmi Vainionpää.

”Koemme, että uusi palvelukokonaisuus on kuluttajan kannalta selkeämpi ja loogisempi, kun myös antenniverkon maksu-tv-kanavat ovat suoraan ostettavissa sisällöntarjoajalta ilman välikäsiä. Haluamme tarjota kuluttajille vaihtoehtoisen tavan maksu-tv-kanavien ostamiselle ja katselulle – vaivattomasti yhdestä osoitteesta. Suomen suurimman kaupallisen tv-yhtiön MTV:n maksullisten sisältöjen ja kanavien kotina C More oli luonnollinen kumppani uuden liiketoimintamallin kehittämiseen”, kertoo Digitan maksu-tv-liiketoiminnasta vastaava johtaja Ossi Ilveskoski.

Uusi tuote on C More Total suoratoisto ja AntenniTV, joka sisältää antennikortin lisäksi kaikki C Moren mielenkiintoisimmat ja suosituimmat sisällöt: suosituimmat urheilulajit, ulkomaiset uutuuselokuvat, tv-sarjat ja kotimaiset C More -alkuperäistuotannot.

