Muistiystävällisyys asumisessa kiinnostaa – Kaksi ensimmäistä Lapinjärvitaloa nähdään Kouvolan Asuntomessuilla jo tällä viikolla

Kun ihminen ikääntyy, onko hänen pakko muuttaa pois omakotitalosta? Tätä pohdittiin Lapinjärven kunnassa itäisellä Uudellamaalla muutama vuosi sitten. Pohdinnan tuloksena syntyivät idea Lapinjärvitaloista. Nyt Lapinjärvitalot ovat mukana kesän asuntomessuilla, Kouvolassa 12.7.-11.8.2019, ja pian niihin voi myös päästä asumaan Lapinjärvelle.

Lapinjärvitalot ovat uusi kekseliäs senioriasumisen pientalokonsepti, jonka suunnittelussa on otettu huomioon ikäihmisten ja muistisairaiden tarpeet ja tarjoaa uuden ajan asumista senioreille omakotitaloissa.

Lapinjärven kunnan idean kehittelyyn lähtivät mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Aalto-Yliopisto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Muistiliitto sekä Lapinjärven kunnan asukkaat ja toimijat. Talot valmistuivat Elementit E Oy:n talotehtaalla Kouvolassa. Lapinjärvitalojen rakennuttajana on Kiinteistö Oy Labyrintti, joka on Lapinjärven kunnan omistama yhtiö.

Esteetöntä asumista kaikille

Lapinjärvitalot ovat noin 40 neliön kokoisia pieniä omakotitaloja, jotka muuntautuvat asujan tarpeiden mukaan. Taloissa on 1 huone, tupakeittiö, kylpyhuone ja alkovi. Niihin on mahdollista asentaa apuvälineitä ja muokata asumistarpeiden muuttuessa - esimerkiksi keittiön ja kylpyhuoneen kalusteiden korkeutta voi siirtää asukkaan tarpeiden mukaiseksi.

Puurakenteiset Lapinjärvitalot ovat esteettömiä sekä sisältä että ulkoa. Niissä on myös huomioitu mahdollisuus liikkua pyörätuolilla ja rollaattorilla.

Lapinjärvellä halutaan tarjota senioriasumista muistiystävällisessä taajamassa Kirkonkylällä ilman, että tarvitsee ikääntyessään muuttaa palvelukotiin ja mahdollisesti toiseen kuntaan.

”Meistä jokaisella tulisi olla oikeus hyvään, omannäköiseen elämään elämänsä loppuun asti”, kertoo Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka, ”Lapinjärvitaloissa ja muistiystävällisessä taajamassamme se on mahdollista.”

Muistiystävällisyys on tärkeä erityispiirre Lapinjärvitaloissa. Talot on suunniteltu toimimaan senioreilla myös tehostetun palveluasumisen asuntona jopa muistisairaille asukkaille. Taloissa näkyy esteettömyyden ja helposti hahmotettavien ratkaisujen huomioiminen. Nämä helpottavat asukasta oppimaan ajan myötä asumaan talossa ja muistamaan sen ratkaisut.

Lapinjärvitalot on suunniteltu rakennettavaksi neljän talon kokonaisuuksina, joilla on yhteinen sisäpiha. Lapinjärvellä talot tulevat sijoittumaan Kirkonkylälle, Männistöntielle. Palvelut, kuten kirjasto, kauppa ja terveyskeskus, ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Neljä ensimmäistä Lapinjärvitaloa nähdään Lapinjärvellä jo elokuun lopussa. Talot tehdään valmiiksi talotehtaalla ja ne ovat myös siirrettäviä. Talo on kohtuuhintainen.

Kiinnostusta Lapinjärvitaloihin on jo paljon

Lapinjärvitalot ovat herättäneet kiinnostusta ja kyselyä ympäri Suomen. Ensimmäiset asukkaat pääsevät Lapinjärvitaloihin Lapinjärvellä jo tänä syksynä.

”Lapinjärvitalot ovat puurakenteisia pienomakotitaloja”, muistuttaa Tiina Heikka ja jatkaa, ”ties missä näemmekään näitä tulevaisuudessa Lapinjärven lisäksi.”

Tervetuloa tutustumaan Lapinjärvitaloihin Kouvolan Asuntomessuilla! Lapinjärvitalot ovat Kouvolan Asuntomessuilla kohde numero 15.