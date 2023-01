MUISTUTUS: Kutsu medialle: SDP:n kampanjastartti 4.2.

Iris Nordman SDP:n kampanjatyöntekijäksi eduskuntavaaleihin 27.1.2023 15:42:26 EET | Tiedote

SDP:n kampanjatyöntekijänä on 18.1. alkaen aloittanut lähihoitaja, liiketalouden opiskelija Iris Nordman, 21. Nordmanilla on kokemusta hallitustyöskentelystä eri sosialidemokraattisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Hän toimii opiskelijakunnan edustajistossa oman ryhmänsä puheenjohtajana sekä sosialidemokraattisten opiskelijoiden valtakunnallisen lehden vastaavana toimittajana. Kampanjatyöntekijänä SDP:n puoluetoimistolla Nordman vastaa puolueen puheenjohtajan eduskuntavaalikampanjasta sekä avustaa puoluetoimiston vaalityössä. - Pääsen työskentelemään eduskuntavaalikampanjassa mahtavalta näköalapaikalta mielenkiintoisena aikana. Teemme töitä vaalivoiton eteen hienolla tiimillä ja olen mielelläni joukossa mukana. Odotan vauhdikasta vaalikevättä, jossa pääsen hyödyntämään aikaisempaa osaamista kampanjatyöstä sosialidemokraattisen liikkeen riveissä, Nordman sanoo. SDP:n järjestöpäällikkö Pekka Tuuri iloitsee puoluetoimiston saamasta vahvistuksesta. - Edessä on kiireinen vaalikevät ja