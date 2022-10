MUISTUTUSKUTSU: Kirjailijoita, samaa sukua ja perhettä -lehdistötilaisuus

Tilaisuus järjestetään torstaina 27.10. klo 10.30–11.15 Helsingin Kirjamessuilla (Messukeskus, 2.krs, tila 204).

Ilmoittaudu: info@avain.net

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet

Avain, Suomen kirjastopalvelu Oy, viestintäjohtaja Vilja Kujanpää, p. 040 755 3319, vilja.kujanpaa@avain.net

_ _ _





Anders Jacobsson ja Sören Olsson, Bertin epätoivopäiväkirja

Ruotsalaisten serkusten Anders Jacobssonin ja Sören Olssonin nuortenromaanisarjan uutuus, Bertin epätoivopäiväkirja on ilmestynyt tauon jälkeen Avaimen kustantamana. Bert ystävineen on tuttu usealle sukupolvelle: Nuorten humoristista romaanisarjaa on julkaistu jo 1980-luvulta saakka.

Bertin epätoivopäiväkirjassa Bert Ljung on alkanut seurustella unelmiensa tytön Alvan kanssa. Huomenna he tapaavat, eikä mikään voi pitää Bertiä poissa koulusta. Vai voiko? Pikkuruinen aivastus vain, ja yhtäkkiä Bert on karanteenissa koronan takia. Tilanne on epätoivoinen, mutta Bertillä, Pikku-Erikillä ja Åkella on suunnitelma.

Jacobssonin (s. 1963) ja Olssonin (s. 1964) kirjoja on myyty 25 maassa yhteensä jo yli 12 miljoonaa kappaletta. Bertin päiväkirjat -sarjaan pohjautuva elokuva Bert – Viimeinen viaton ilmestyi vuonna 1995 ja 2020. Televisiosarja Bert ilmestyi Ruotsissa vuosina 1994 ja 2021. Storytel on julkaissut Bertin epätoivopäiväkirjan äänikirjana.





Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen, Varo viruksia, Listamestari!

Varo viruksia, Listamestari! aloittaa Helsingin Etu-Töölöön sijoittuvan lasten romaanisarjan.

Eliaksen äiti puhisee puhelimeen kuin astmakohtauksen saanut piisami. Mummi on varma, että on sairastunut koronaan, ja on nyt eristäytynyt asuntoonsa. Äidin on lähdettävä välittömästi mummin luo Honkasalpaan. Reissun ajaksi Elias pääsee leskirouva Ulpukan ja tämän laiskanpulskean kissan Herra Pötkylin luo. Ulpukan kotona aika tuntuu pysähtyneen, mutta uudet tuulet puhaltavat jo nurkan takana, kun Ulpukka päättää tilata itselleen tietokoneen.

Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen ovat sisaruksia. Kristoffersson työskentelee kansainvälisessä kirjamaailmassa agenttina. Toivonen on kirjoittanut aiemmin jo neljä lastenromaania.





Tuukka Sandström ja Varpu Eronen, Rontti-kissa noitakoulussa

Lastenromaani Rontti-kissa noitakoulussa on itsenäinen jatko-osa teokselle Rontti-kissan kummallinen kesä.

Rontti-kissa pääsee noitakoulun kissalinjan oppilaaksi. Pian oudot tapahtumat tempaavat Rontin pyörteisiinsä. Oppitunneilla menee kaikki pieleen, eikä koulunkäynnistä tule yhtään mitään. On kuin koko koulu olisi kiukustunut oppilaille ja opettajille. Mutta miksi?

Muinaisen ennustuksen mukaan vain Kohtalon Kissa voi ratkaista arvoituksen ja pelastaa noitakoulun.

Kirjailija Tuukka Sandström ja kuvataiteilija Varpu Eronen sekä heidän kaksi lastaan asuvat vanhalla maatilalla Haminassa. Heillä on kaksi kissaa, joista kummankaan nimi ei ole Rontti.