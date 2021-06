Muistutuskutsu mediainfoon: Miten koronavuosi näkyi säästämisessä, asuntoluotoissa ja maksamisessa?

Jaa

Tervetuloa mediainfoon, jossa kerromme Finanssiala ry:n (FA) tilaaman Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen keskeisistä tuloksista. Teamsin välityksellä pidettävä tilaisuus on torstaina 1.7.2021 klo 9 – 10.30.

Tutkimus kertoo muun muassa, että

säästö- ja sijoitusinto on kasvussa

lyhennysvapaat kiinnostivat koronavuonna

kotitalouksien velanhoitomenojen osuus on säilynyt vakaana

mobiilin hyödyntäminen maksamisessa ja pankkiasioinnissa kasvaa – käteisen käyttö hiipuu entisestään

Näistä ja muista teemoista kertovat lisää toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila sekä korttimaksamisen johtava asiantuntija Kirsi Klepp. Tilaisuuden juontaa mediapäällikkö Marjo Lapatto.



Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat on laaja kahden vuoden välein tehtävä seurantatutkimus, johon on puhelimitse haastateltu noin 2 500 suomalaista. Tutkimuksen on FA:n toimeksiannosta tehnyt IROResearch Oy.



Ilmoittaudu infoon ke 30.6.2021 klo 14 mennessä marjo.lapatto@finanssiala.fi. Lähetämme tapahtumalinkin kaikille ilmoittautuneille erikseen.



Lämpimästi tervetuloa!