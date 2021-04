Muistutuskutsu medialle 23.4.: Presidentti Tarja Halonen viitoittaa teknologian, tyttöjen ja naisten suhdetta #mimmitkoodaa-päätapahtumassa

Jaa

Suomen ohjelmistoalan merkittävin muutosvoima #mimmitkoodaa-ohjelma saa kevään päätapahtumalleen ainutkertaisen vauhdittajan. Presidentti Tarja Halonen pitää ”This Is Not a Webinar” -virtuaalitilaisuuden pääpuheen sekä jakaa ensimmäisen #mimmitkoodaa-palkinnon. ”Meitä on jo 7000 naista, mikä on uskomaton loikka nollasta vain kolmessa vuodessa. Presidentti Halosen tuki on meille suuri kunnia ja koemme sen tunnustuksena saavuttamastamme edistyksestä”, kiittää #mimmitkoodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan #mimmitkoodaa-ohjelman ”This Is Not a Webinar” -tilaisuutta perjantaina 23.4.2021 klo 9.00–17.00 verkossa: https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/thisisnotawebinar/

#mimmitkoodaa-ohjelma syntyi runsaat kolme vuotta sitten vapauttamaan ohjelmistoalaa haitallisista sukupuolirooleista, jotka ovat ehkäisseet naisten mukaantuloa alalle. Naisten saaminen vahvasti mukaan kaikkeen teknologiaan on pahasta osaajapulasta kärsivälle Suomelle kansallinen avainkysymys. Presidentti Halosen pääpuhe on osaltaan osoitus siitä, miten #mimmitkoodaa on onnistunut jo murtamaan raja-aitoja ja tekemään työtään yhä laajemmin tunnetuksi.

”Nämä kolme vuotta ovat olleet ihmeellinen kasvutarina. #mimmitkoodaa-ohjelman kasvuvoima on ollut naisten vavahduttava into ja tahto muuttaa elämäänsä ja etsiä uusia uria. Meidän suureksi onneksemme ohjelmistoyritysten valmius tarjota ilmaista valmennusta on antanut tälle naisten muutostahdolle kanavan. Presidentti Halonen on henkilönä tuon muutostahdon symboli, hänen esimerkkinsä osoittaa miten naiset voivat rikkoa lasikattoja ja nousta korkeimpiin johtotehtäviin niin Suomessa kuin maailmallakin”, kuvailee ajatuksiaan #mimmitkoodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

Ohjelman vetovoima on ylittänyt kaikki odotukset.

”Suurin työ meillä on ollut varmistaa, että yhä uusille mukaantulijoille löytyy riittävästi valmennuksia. Meitä on jo 7000 naista, mikä on uskomaton loikka nollasta vain kolmessa vuodessa. Presidentti Halosen tuki on meille suuri kunnia ja koemme sen tunnustuksena saavuttamastamme edistyksestä.”

Ensimmäinen #mimmitkoodaa-palkinto – historiallinen kunnia

Kevään päätapahtuma saa historiallisen merkityksen myös ensimmäisen #mimmitkoodaa-palkinnon myötä.

”Palkinto myönnetään ihmiselle, joka on tehnyt erityisen arvokasta työtä ohjelman ja sen päämäärien hyväksi ja innostanut uusia naisia mukaan. Voin vain kuvitella, miltä ensimmäisen #mimmitkoodaa-palkinnon saajasta tuntuu, kun palkinnon ojentaa presidentti Halonen, joka on rikkonut Suomen tärkeimmät lasikatot”, aprikoi Köpsi.

Ohjelmaa johtavan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha katsoo eteenpäin suurin odotuksin.

”Ohjelmistoala on aikanaan jämähtänyt sukupuolirooleihin, joista ei ole hyötyä kenellekään. Kun nyt katson sitä energiaa, jolla ohjelmistoyritykset #mimmitkoodaa-ohjelmaa tukevat, olen varma, että ratkaiseva portti uuteen aikaan on saatu avattua. Me tarvitsemme naiset mukaan, ja mukaan pääseminen on naisten ehdoton oikeus”, linjaa Roiha.

Roihan mukaan naisten ja ohjelmistoyritysten yhteinen tahto ja tehty kova työ saavat presidentti Halosen myötä parhaan mahdollisen arvostuksen.

”Presidentti Halosen mukaantulo on meille ainutlaatuinen kunnia ja osoitus siitä, että työmme merkitys on ymmärretty, ja että työmme myös kantaa hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. #mimmitkoodaa-ohjelma ja koko ohjelmistoala ovat ottaneet sekä naisten itsensä että ohjelmistoyritysten ansiosta todella merkittäviä edistysaskelia. Presidentin arvovalta on parasta, mitä voimme tästä tunnustuksena toivoa”, summaa Roiha presidentti Halosen suurta merkitystä.

#mimmitkoodaa-ohjelmalle on myönnetty vuonna 2019 EU:n talous- ja sosiaalikomitean johdosta kansalaisyhteiskuntapalkinto. Ohjelman vetäjä Milja Köpsi on palkittu tärkeimpänä tasa-arvovaikuttajana Nordic Women In Tech-kilpailussa.

Kevään 2021 ”This Is Not a Webinar” -tapahtumassa ovat mukana Accenture, Digia, Ericsson, FITech verkostoyliopisto, IBM, Islet, Laurea, Microsoft, Siili, TietoEVRY, Yle Dev ja Zalando.Tapahtuman teknisestä toteutuksesta vastaa Brella.

OHJELMA:

09:00 Tervetuloa! Welcome! Päivän juontavat teille Milja Köpsi, #mimmitkoodaa ohjelman vetäjä ja Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja.

09:15 Rohkeasti esiin – Naisten esilläolon tärkeydestä ja miten rohkaista meitä puhumaan / Senja Jarva & Eeva-Jonna Panula

09:35 Koodaus kiinnostaa, where to start and what to expect? Tiia Nyholm & Riina Moilanen

10:00 Presidentti Tarja Halosen puheenvuoro

10:15 🏆 Mimmit koodaa -palkinnon jako – Presidentti Tarja Halonen luovuttaa palkinnon

10:30 How technology helps to meet the challenge of our lifetime / Vibha Deshpande & Jonna Fred-Jokela

10:50 Urakehitys journalismista verkkokehitykseen digimurroksen aikana / Heli Savola

11:10 Myyttejä murtamassa: Minustako muka koodari? Jenni Mämmi

11:30 ☕️ Verkostoitumista, virtuaaliständeillä ohjelmaa

12:00 How to become a Security Champion / Camilla Colliander

12:20 Demystifying the buzz about public cloud / Farhana Fayez

12:45 Ämpäreitä, putkia ja alustoja – Datan monimuotoinen elämä pilvessä / Mari Kekkonen

13:05 Alanvaihtajan tarina: matkani ekonomista data-analyytikoksi / Heini Ailio

13:30 Monien kasvojen algoritmit / Anna-Mari Rusanen

13:55 IT: Informaatiosta Ihmisyyteen ja Teknologiasta Tulevaisuuteen / Sanna Vainionpää

14:15 ☕️ Verkostoitumista, virtuaaliständeillä ohjelmaa

14:35 Power of Diversity in Creating Digital Services / Minh-Hai Nguyen

15:00 Zalando Zircle – Extending the life of fashion / Hannele Piirainen & Maria Lumiaho

15:20 Vastuullisuus ja teknologia – a match made in heaven? Janina Luoto

15:40 Innovative Mindset / Leila Niittymäki & Juho Vieruaho

16:05 Product-led growth – Miten rakennat tuotelähtöisen kasvumallin? Lassi Virtanen

16:25 On vaikea sijoittaa yrityksiin, joita ei ole: Startupit tarvitsevat naisia perustajiksi / Elina Lappalainen

🥂 Loppusanat ja afterworkien käynnistys!