Muistutuskutsu medialle: Kaupunkiasumisen keskustelu 16.11.2017

Parempaa kaupunkiasumista urbaaneille ja mukavuudenhaluisille. Tervetuloa Parempaa kaupunkiasumista -tilaisuuteemme torstaina 16.11.2017 klo 11.30–14.00!

Lumo on tarjonnut asukkailleen yhteiskäyttöisiä menopelejä autoista, sähköpyöriin

ja talon omaan veneeseen. Talon oma talkkari huolehtii kiinteistöistä ja keskellä Helsinkiä on talon asukkaiden vieraita varten käytössä vierashuoneisto Lumo Studio. Palvelut helpottavat asumisen arkea kaupungistuvassa Suomessa.



Myös asunnon vuokraamisen pitää olla helppoa ja joustavaa. Lumo-vuokra-asuntojen verkkokauppa vakiinnuttikin paikkansa heti ihmisten sydämissä: kodin voi vuokrata siltä istumalta sieltä mistä haluat.



Tilaisuutemme paikka on viimeistelyvaiheessa oleva kohteemme osoitteessa Töölönkatu 11.



Lounas on tarjolla klo 11.30 alkaen.



Ohjelma:

klo 12.00

Helsinki kaupungistuu: miten asumme pääkaupungissa tulevaisuudessa?,

apulaispormestari Anni Sinnemäki

klo 12.30

Uuden ajan asumisen palvelukehityksen julkistus,

toimitusjohtaja Jani Nieminen ja asiakkuusjohtaja Juha Heino

klo 12.50

Miten toimistosta tehdään asuntoja? Käyttötarkoituksenmuutos raivaa tilaa kaupunkikodeille,

kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen

klo 13.15

Tutustuminen uusiin asuntoihin Töölönkadulla ja peruskorjatun Eteläinen Hesperiankatu 18:n Lumo Studioon,

projektipäällikkö Anna Ritonummi ja aluejohtaja Laura Koiranen

klo 14.00

Tilaisuus päättyy



Ilmoittaudu tilaisuuteen 10.11. mennessä TÄSTÄ.