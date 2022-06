MUISTUTUSKUTSU: Miten tukea keskisuurten yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja resilienssiä? - Tutkimusraportin julkistus 9.6. klo 9.00 

Tervetuloa kuulemaan keskeisiä tuloksia ja politiikkasuosituksia siitä, miten keskisuurten yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja resilienssiä voidaan tukea globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä. Mitä julkisen sektorin pitäisi tehdä näiden yritysten tukemiseksi?

Aika: 9.6.2022 klo 9.00 - 10.30

Paikka: Teams-webinaari

Tilaisuus on osa Business Finlandin rahoittamaa ja PTT:n sekä VTT:n yhdessä toteuttamaa SIBS 50+ -tutkimushanketta “50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems”.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://link.webropol.com/ep/sibs50

Tilaisuuden ohjelma:

-Tilaisuuden avaus, Sari Forsman-Hugg, PTT

-Keskisuurten kasvuyritysten rooli taloudessa, Henna Busk, PTT

-Kestävän kasvun haasteet ja mallit, Magnus Simons, VTT

-Politiikkasuositukset, Sari Forsman-Hugg, PTT

-Kommenttipuheenvuoro, Olli Löytynoja, Business Oulu

-Kommenttipuheenvuoro, Marko Mäkinen, EKE-Electronics Ltd.

Esitysten jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tutkimuksen loppuraportti julkistetaan samana päivänä 9.6. PTT:n verkkosivuilla www.ptt.fi