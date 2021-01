MUISTUTUSKUTSU: OtavaLIVE ke 20.1. klo 13 – Kevään huimat uutuudet esittelyssä

Moomin Characters, Kustannusosakeyhtiö Otava ja Förlaget innostavat lapsia lukemaan ja kirjoittamaan kaikissa Pohjoismaissa 13.1.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Kustannusosakeyhtiö Otava, Moomin Characters ja Förlaget julkaisevat yhteistyössä lapsia lukemaan ja kirjoittamaan innostavia teoksia Pohjoismaissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Otava julkaisee teoksia ruotsiksi suoraan pohjoismaisille markkinoille. Kirjat, lukupäiväkirjat, puuha- ja tarrakirjat, tunnekortit ja -kirjat ovat osa monivuotista, kansainvälistä konseptia Reading, Writing and the Moomins.