Mukana yhteisellä polulla -tunnustus ilmastovastuullisille organisaatioille

Jaa

ELY-keskuksilla on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden edistäjänä. ELY-keskusten ilmastotiekarttatyössä on arvioitu, että ELY-keskusten tehtäviin liittyy jollain tapaa jopa 80 % alueiden ilmastopäästöistä. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on vahva halu vahvistaa alueellista ilmastoyhteistyötä. Pohjoissavolaiset organisaatiot voivat hakea Mukana yhteisellä polulla -tunnusta ja osoittaa näin tukensa yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Mukana yhteisellä polulla -tunnustus.

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi maakunnallista ilmastotyötä Pohjois-Savon alueella. Työtä jatketaan keväällä 2021 valmistuneen Pohjois-Savon ilmastotiekartan pohjalta, tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. ELY-keskus kutsuu kaikki pohjoissavolaiset mukaan alueelliseen ilmastotyöhön ja myöntää Mukana yhteisellä polulla -tunnuksia ilmastovastuullisille organisaatioille.



Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön. Ohjeet tunnuksen hakemiseksi löytyvät osoitteesta hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso. Samalla sivulla on kerrottu aiemmin tunnuksen saaneiden organisaatioiden ilmastoteoista ja -lupauksista. Tunnus on myönnetty jo lähes 30 organisaatiolle. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa omat tavoitteet ilmastotyölle Oman toiminnan kehittämiseksi Pohjois-Savon ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa on laadittu yhteiset ilmastotavoitteet sekä ilmastovisio 2025: olemme vahva, osaava ja tunnettu yhteistyökumppani ilmastotyössä. ELY-keskuksen vahva ilmastorooli muodostuu yhteistyöstä, monialaisuudesta ja asiantuntijuudesta. ELY-keskukset edistävät ilmastotavoitteita laaja-alaisesti mm. moninaisten hyvään elinympäristöön pyrkivien lainsäädäntöjen sekä alueyhteistyön kautta. Sopeutumistyötä tehdään ELY-keskuksissa jo nyt esimerkiksi tulvariskien hallinnassa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. ELY-keskusten työssä on paljon potentiaalia ottaa haltuun ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Samalla on syytä tunnistaa tarvittavia toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Tätä ELY-keskukset tukevat yhteistyön ja rahoituksen keinoin. - Uusi EU-rahoituskausi tuo aiempaa vahvemmin myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen mahdollisuudet osaksi rahoituskokonaisuutta. Myös kiertotalouden potentiaali tulisi tunnistaa osana ilmastotyötä, kertoo ylijohtaja Pasi Patrikainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. ELY-keskusten ilmastotyöhön voi tutustua mm. ELY-keskukset ilmastotoimijoina -verkkosivulla, joilta löytyy myös alueellista tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tehtävistä. Teemasivustoon voi tutustua osoitteessa ELY-keskukset ilmastotoimijoina (ely-keskus.fi).

Yhteyshenkilöt

Kuvat Mukana yhteisellä polulla -tunnustus. Lataa