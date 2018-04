Munkinsyönnin maailmanennätysyritys HelmiSimpukan Munkkimellakassa perjantaina 27.4.2018

Rikotaanko kevään Munkkimellakassa munkinsyönnin maailmanennätys? Suomen kovin kilpasyömäri Jesse Pynnönen kohtaa neljä kiloa HelmiSimpukan Talon Munkkeja perjantaina 27.4. klo 12 Munkkimellakassa Joensuun Liperissä - kuinka pojan käy?

Shell-asemien yhteydessä toimiva HelmiSimpukka järjestää kaksi kertaa vuodessa legendaaristen, itse tehtyjen Talon Munkkien kunniaksi Munkkimellakkapäivän, jolloin munkkeja myydään kymmeniä tuhansia kappaleita ympäri Suomen.

Tämän kevään Munkkimellakan kunniaksi huikeaan YouTube-maineeseen singahtanut kilpasyömäri Jesse Pynnönen yrittää munkinsyönnin maailmanennätystä Ylämyllyn Shell HelmiSimpukassa Joensuun Liperissä. Tempaus näytetään HelmiSimpukan Facebook-kanavalla livelähetyksenä: https://www.facebook.com/shellhelmisimpukka/.

Hetkessä huippusuosion YouTubessa saavuttaneella Pynnösellä on kanavallaan 56 000 seuraajaa ja hänen videoitaan on katsottu satoja tuhansia kertoja. Pynnönen on jo osoittanut kykynsä munkinsyönnissä nielaisemalla kolme kiloa berliininmunkkeja tunnissa. Videota on katsottu YouTubessa lähes 300 000 kertaa.

Nyt Pynnönen lupaa koettaa petrata suoritustaan syömällä 4 kiloa HelmiSimpukan itse tehtyjä rinkelimunkkeja alle puolessa tunnissa. Vastaavaa ei ole yritetty aiemmin, joten tempauksella saatetaan rikkoa epävirallinen kansainvälinen munkinsyöntiennätys.

HelmiSimpukan Talon Munkit ovat ketjun ylpeys. Ne pyöritellään, paistetaan ja koristellaan käsin jokaisella asemalla, joten tarjolla olevat munkit ovat aina takuulla tuoreita, kellonajasta riippumatta.

Tule seuraamaan munkinsyönnin maailmanennätystä ja Munkkimellakan tunnelmaa perjantaina 27.4. klo 12 joko paikan päälle Liperin Ylämyllyyn tai HelmiSimpukan FB-kanavalle.