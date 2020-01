Munkkivuoren kirkkoa korjataan sisäilmaongelmien takia

Ainutlaatuinen nuorten TALO avasi ovensa Helsingissä 8.1.2020 09:16:26 EET | Tiedote

Nuorten TALO on avannut ovensa Helsingin Kalliossa Toisella linjalla. TALO on viiden helsinkiläisen evankelisluterilaisen seurakunnan yhteistyössä toteuttama ja se on avoinna arkisin.