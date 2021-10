Muotikauppa Suomessa: Sokos nousee koronakuopasta jo kovaa vauhtia – Prisma ei siellä käynytkään

Kaupan liiton mukaan viime vuonna suomalaisten vaate- ja kenkäostokset kutistuivat peräti 24 prosenttia. Joka kymmenes erikoisliike on lopettanut toimintansa.

”Muotikaupassa on menossa myllerrys, jota korona-aika kiihdytti entisestään. Olimme kuitenkin liikkeellä oikeissa virtauksissa jo ennen pandemiaa, joten palaudumme tästä kyllä”, Sokoksen ketjujohtaja Mika Laakso kommentoi.

”Kaupan liitto ennakoi, että käänne parempaan tapahtuisi 2025. Me olemme positiivisempia ja uskomme, että olemme takaisin pandemiaa edeltävällä tasolla vuonna 2023. Jo tämän vuoden heinäkuusta lähtien Sokoksella on ollut hyvää kehitystä muotivaatteiden myynnissä.”

Prismassa korona-aika ei ole myynnissä juurikaan näkynyt.

”Sekä myynnin, myytyjen kappaleiden että asiakaslukumäärän valossa Prisman rooli muotikauppiaana on Suomessa vahvistunut vuosien 2019 ja 2021 välillä. Prisman myynti on kehittynyt markkinaa rivakammin myös vuoden 2021 alkupuolella, joten samansuuntainen kehitys näyttää edelleen jatkuvan”, kertoo S-ryhmän marketkaupan käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen.

”Asemamme Suomen suosituimpana muotikauppiaana on tulosta pitkäjänteisestä ja systemaattisesta työstä, joka käynnistyi vuosia ennen koronaa.”

Rennomman pukeutumisen trendi jatkuu

Jo ennen pandemiaa oli nähtävissä, että rennompi pukeutuminen on nouseva trendi. Tämä muutos sai vauhtia, kun osa suomalaisista siirtyi konttoreilta etätöihin. Sekä Sokos että Prisma ovat olleet tässä hereillä.

”Olemme Prismassa rakentaneet pukeutumisen tarjoomamme ja konseptimme ’Muoti kuuluu kaikille’ -ideologiamme varaan. Haluamme sen mukaisesti tarjota asiakkaillemme edullista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua muotia, joka mahdollistaa ajassa eläen ja kestävästi yksilöllisen ja oman tyylin meille jokaiselle. Tästä ilmentymiä ovat esimerkiksi athleisure-tyylisuuntaa edustava, vuonna 2020 lanseerattu AT-mallistomme. Vastaavaa erityislaatuista näemme jälleen ihan lähiaikoina”, Virpi Viinikainen kertoo.

Myös Sokoksella on keskitytty viime vuosina yksilöllisempään suuntaan.

”Tätä polkua jatkamme vahvasti ’Löydä tyylisi’ -filosofiamme kanssa. Epämuodollinen niin sanottu ’kasuaali’ pukeutuminen on ollut nousussa myös maailmalla”, Laakso toteaa.

Verkkokauppa ei korvaa kivijalkaa

Sokos on valtakunnallisesti tunnettu ketju, joka täyttää ensi vuonna 70 vuotta. Se on tarjonnut ympäri Suomea korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Valikoimasta löytyy paljon laadukkaita ja kestäviä suomalaisia brändejä sekä ulkomaisia kestosuosikkeja.

”Kivijalan ja verkkokaupan kytkeytyminen toisiinsa on tärkeää. Kansainvälinen verkkokauppa ei voi yksin vastata kaikkiin tarpeisiin”, Sokoksen Mika Laakso pohtii.

”Juuri itselle sopivan tuotteen tuntee vasta kokeilemalla ja sovittamalla, jotta istuvuus, väri ja materiaali tulevat kunnolla esille. Jos haluat juuri sinulle istuvan vaatteen, verkkokaupassa syntyy helposti melkoinen pakettiralli. Kivijalassa sovittaminen on helpompaa. Lisäksi tuotteen kestävyys on tärkeää, sillä esimerkiksi farkkujen ja housujen käyttöikä on useita vuosia”, Laakso havainnollistaa.