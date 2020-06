Muovipakkausten ja kartongin määrä lisääntyi selvästi keväällä

Kodeista kerätyn muovi- ja kartonkipakkausten määrä lisääntyi pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella keväällä. Myös lasipakkausten ja pienmetallin määrä lisääntyi jonkin verran. Sekajätteen määrä sen sijaan väheni, joten kokonaisjätemäärä pysyi lähes samana viime vuoteen verrattuna.

Koronakevät lisäsi kotitalouksista kerättyjen muovi- ja kartonkipakkausten määrää pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Jonkin verran lisääntyi myös lasin ja pienmetallin määrä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY seuraa kodeista sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnasta, kuten kouluista, kertynyttä jätettä kuukausittain.

- Muovipakkausten ja kartongin määrän lisääntymiseen vaikuttaa se, että asukkaat ovat olleet tavallista enemmän kotona. Noutoruoka ja verkkokaupasta tehdyt ostokset ovat lisänneet määriä, arvelee HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

- Muovipakkausten keräys on ollut mahdollista aloittaa vapaaehtoisesti, joten uusien keräyksen aloittaneiden kiinteistöjen määrä on koko ajan lisääntynyt. Se on lisännyt osaltaan keräämiemme muovipakkausten määrää, Nuutinen jatkaa.

Muovipakkauksia vietiin jäteastioihin noin 2 400 tonnia tammi–toukokuussa. Viime vuoteen verrattuna lisäys on lähes 50 prosenttia. Kartonkia kertyi reilu 4 700 tonnia, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin viime vuoden keväänä. Sekajätteen määrä väheni samaan aikaan kaksi prosenttia.

- Luvut kertovat sen, että asukkaat ovat alkaneet lajitella jätteitänsä entistä paremmin. Näin ollen voimme viedä jätettä entistä enemmän hyötykäyttöön, mikä on oikein ilahduttavaa. Meidän tavoitteenamme on nostaa kierrätysaste 60 prosenttiin nykyisestä 48 prosentista vuoteen 2025 mennessä. Olemme menossa hyvään suuntaan. Ensi vuonna tuhansien kotitalouksien lajittelu ja kierrätys helpottuu, kun käynnistämme pakkaus- ja biojätteen keräyksen kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alueellamme, Nuutinen kertoo

Myös lasipakkauksia ja pienmetallia vietiin jäteastioihin hieman viime vuotta enemmän. Kerätyn lasin määrä kasvoi kahdeksan prosenttia ja metallin 13 prosenttia.

Yhteensä bio-, pakkaus- ja sekajätettä kertyi noin 102 000 tonnia tammi–toukokuussa, mikä on noin 360 tonnia enemmän kuin viime vuonna. Vaikka pakkausjätteiden määrä on kasvanut kevään aikana, on sekajätteen määrä vähentynyt. Sen vuoksi kokonaisjätemäärä on pysynyt lähes samana viime vuoteen verrattuna.

Lisätietoja:

Tarkempaa tietoa jätemääristä HSY:n verkkosivuilta: www.hsy.fi/kiinteistojatemaarat

Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310, juho.nuutinen@hsy.fi