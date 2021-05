Museoalan ammattiliitto: Museoalan harjoittelupalkat kuntoon!

Jaa

Museot ovat tarjonneet opiskelijoille hyviä harjoittelupaikkoja koronapandemiasta huolimatta, kiittää Museoalan ammattiliitto. Harjoittelun palkkauksessa on kuitenkin usein parannettavaa. Liiton tavoitteena kuntasektorilla on, että harjoittelijalle maksetaan kuntasopimuksen vähimmäispalkkaa.

Museoalan ammattiliitto valvoo tuttuun tapaan museoalan harjoittelupaikkojen laatua #alanarvostus-kampanjassaan. Koronasulun vuoksi museoalan harjoittelupaikkoja on ollut määrällisesti normaalia vähemmän ja tehtävien kirjo on kaventunut, kun suorat asiakaskontaktit ovat puuttuneet. Osalle opiskelijoista tuleva kesä on jo toinen, kun koronaepidemian takia ei pääse suorittamaan opintoihin oleellisesti kuuluvaa harjoittelua.

- Ikävästä tilanteesta huolimatta yllättävän moni museo on pystynyt tarjoamaan mielekkäitä harjoittelukokonaisuuksia, kuten kokoelmatyötä ja näyttelyjen suunnittelua. Näin museoharjoitteluakin voi tehdä täysipainoisesti, vaikka museot ovat kiinni asiakkailta, toteaa järjestökoordinaattori Heta Hedman Museoalan ammattiliitosta.

- Museoiden digitalisaatio otti jättiloikan pandemian aikana ja osa yleisöstä löysi digipalvelut hyvin jo ensimmäisen koronasulun aikana. Vuosi sitten tehdyssä kyselyssämme 54 % suomalaisista kertoi voivansa käyttää museopalveluja myös digitaalisesti. Toisaalta digi-innostus ei sitten enää lisääntynyt pandemian aikana, sillä digipalveluita käyttävien määrä oli jokseenkin sama maaliskuun 2021 kyselyssä. Osalle harjoittelijoista on tarjoutunut myös mahdollisuus osallistua digitaalisen yleisötyön suunnitteluun, Hedman kertoo.

- Harjoitteluajan tehtävien tulee kehittää museoalan ydinosaamista ja tehtävistä tulee muodostua mietittyjä kokonaisuuksia. Harjoittelun laadukasta ohjaamista ei voi korostaa liikaa. Harjoittelijalta ei voida vaatia itsenäistä suoritusta kuten ammattilaisilta, Hedman muistuttaa.

- Oma harjoitteluni oli todella merkittävä työkokemus, joka poiki paljon osaamista ja kontakteja työelämään. Viime aikoina koronavirustilanne on vaikuttanut huomattavasti museoalan opiskelijan elämään, ja myös harjoittelupaikkojen hakemisessa on korostunut oma luovuus ja sinnikkyys, toteaa MALn hallituksen opiskelijaedustaja Jaakko Ervasti.

Harjoittelusta kuntasopimuksen

vähimmäispalkkaa

Reiluun harjoitteluun kuuluu riittävä palkka. Museoalan ammattiliiton ja sen kattojärjestön Akavan Erityisalojen tavoitteena on, että kuntasektorilla opintoihin sisältyvän pakollisen harjoittelun tekevälle harjoittelijalle tulee maksaa kuntasopimuksen vähimmäispalkkaa heti harjoittelun alusta lukien. Yksityisen sektorin museoiden työehtosopimuksessa harjoittelijan palkka on vähintään 80 % tehtävän mukaisen vaativuusryhmän mukaisesta taulukkopalkasta.

- On muistettava, että opiskelijan on yleensä tultava toimeen harjoittelun palkalla ja jotain on jäätävä säästöön myös lukukausien varalle, Hedman sanoo.

- Palkkauksen tulee kaikilla sektoreilla olla vähintään sellainen, että se kerryttää työttömyysturvaa. Tänä vuonna tuo vähimmäismäärä on 1 252 euroa kuussa.



Museoalan ammattiliitto on yhdessä kattojärjestönsä Akavan Erityisalojen kanssa seurannut harjoittelupaikkojen kehitystä vuodesta 2014. Mikäli ylilyöntejä tai puutteita on havaittu, ammattiliitto on huomauttanut tästä työnantajaa. Liitto on myös kiittänyt työantajia, joiden hakuilmoitukset ovat vastanneet harjoittelun tarkoitusta. Harjoittelupaikkojen seuranta on osa museoalan #alanarvostus-palkkakampanjaa.

Museoalan ammattiliitto kerää tänä vuonna tietoa harjoittelusta museoalan opiskelijoilta, korkeakoulujen edustajilta ja museoilta.

