Museoalan ammattiliitto on nyt Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto

Museoalan ammattiliiton vuosikokous hyväksyi 19.4.2023 sääntömuutoksessa liiton uuden nimen, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry. Uusi nimi huomioi paremmin järjestön koko jäsenistöä ja edunvalvontakenttää.

- Teemme edunvalvontatyötä laajasti museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten puolesta ja sloganimme on jo vuosia ollut ”Yhdistämme kulttuuriperinnön ammattilaiset”, kertoo Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

- Koko museo- ja kulttuuriperintöalaa koskeneen palkkakyselymme mukaan alamme on todella järjestäytynyt; jopa 86 prosenttia vastanneista kertoi kuuluvansa johonkin ammattiliittoon, Mäkelä kertoo.

- Moni työntekijöiden etuihin ja työhyvinvointiin vaikuttava asia on nimenomaan ammattiliittojen joukkovoimalla neuvottelema. On hyvä ymmärtää, että mikään saavutettu etu ei ole kiveen hakattu. Siksi ammattiliittoon kuuluminen on museoalallakin yhä tärkeämpää.

Järjestölle uusi puheenjohtaja

Vuosikokous valitsi Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry:n uudeksi puheenjohtajaksi yhteisömanageri Riina Linnan Tekniikan museosta.

-Tartun innolla puheenjohtajana ruoriin. Puheenjohtaja ei tee asioita yksin, vaan tärkeätä on yhteistyö oman jäsenistön, hallituksen, toimihenkilöiden sekä laajemman akavalaisen ”perheen" kanssa.Yhteistyön kautta olemme kokoamme isompi, toteaa Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton tuore puheenjohtaja Riina Linna.

- Näen tärkeimpinä tehtävinämme nimenomaan edunvalvonnan sekä museo- ja kulttuuriperintöammattilaisten tekemän työn ja sen vaatiman osaamisen avaamisen alan ulkopuolisille.

- Alamme asiantuntijat ovat koulutettua väkeä, palkkakyselymme vastaajista jopa 94 prosentilla on korkeakoulututkinto. Palkkatason parantaminen tehtävien vaativuuden ja koulutuksen mukaisesti oikeudenmukaisemmaksi on edunvalvontatyössä kärkiasia, jatkaa Riina Linna.

Riina Linnalla on pitkä alan kokemus kokoelmatyön avustavista tehtävistä yleisötyön kautta näyttelyiden pariin. Hänellä on myös runsaasti kokemusta erilaisista luottamustoimista järjestöjen ja yhdistysten hallituksissa sekä luottamusmiehenä toimimisesta.

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry (entinen Museoalan ammattiliitto MAL ry) on perustettu vuonna 1969. Liitto on Akavan Erityisalojen kuudenneksi suurin jäsenyhdistys. Vuosikokous järjestettiin hybridikokouksena 19.4.2023.

Lisätiedot:

Katariina Mäkelä,

toiminnanjohtaja, 040 7747 820, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi



Riina Linna,

puheenjohtaja 19.4.2023 alkaen, 040 5866 796, riina.linna@tekniikanmuseo.fi



Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry