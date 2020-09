Museoliiton mitalit museotoiminnan puolesta toimineille

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin Merja Heiskaselle, Li Näselle, Katriina Pietilä-Junturalle, Merja Vilhuselle, Ilmailumuseoyhdistykselle ja Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistykselle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit luovutettiin Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä järjestetyssä iltajuhlassa Helsingissä 1.9.2020.

Perustelut

Merja Heiskanen, mitali 440



Museonjohtaja Merja Heiskanen on aktiivinen ja asiantunteva museoammattilainen, yhteistyökykyinen museoalan toimija ja näkemyksellinen näyttely- ja kokoelmatoiminnan kehittäjä. Hän on työskennellyt muun muassa Lahden kaupunginmuseossa ja Suomen museoliitossa.



Eläkkeelle Merja Heiskanen jäi kesällä 2020 Kuopion museosta museonjohtajan tehtävästä. Viimeisinä työvuosinaan hän osallistui muun museotyön lisäksi uudistuvan Kuopion museon suunnittelutyöhön ja valvoi rakennustöiden etenemistä. Lisäksi hän vastasi ansiokkaasti tulevan toiminnan, näyttelyiden ja palvelujen suunnittelusta.

Li Näse, mitali 441



Li Näse on työskennellyt Sagalundin museossa vuodesta 1983 lähtien. Museonjohtaja hänestä tuli vuonna 2009. Hänen sitoutumisensa ja kiinnostuksensa Kemiönsaaren kulttuuria kohtaan on vaikuttanut merkittävästi Sagalundin museoon. Vuonna 1900 perustettu Sagalundin museo elää pitkästä iästään huolimatta nykyhetkessä. Näsellä on ollut kykyä kehittää museon toimintaa, mutta silti säilyttää ainutlaatuinen tunnelma.



Yhteistyö museon parissa työskentelevien vapaaehtoisten kanssa on ollut Li Näselle tärkeää ja Sagalund on ollut edelläkävijä talkootyön hyödyntämisessä. Museo on toiminut esimerkkinä myös muille vapaaehtoisten verkoston rakentamisessa.



Katriina Pietilä-Juntura, mitali 442



Museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura on työskennellyt Aineen taidemuseossa vuodesta 1986 lähtien. Uransa aikana hän on toiminut useissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä, esimerkiksi Lapin taidetoimikunnan puheenjohtajana vuosina 2019-2020. Hän on myös perustanut Aineen taidemuseon ystävät ry:n.

Pietilä-Junturan työtä kuvaa rohkea ja uudistava museotoiminnan kehittäminen. Hän tuntee myös suomalaisen nykytaiteen hyvin ja on erikoistunut pohjoisen Suomen taiteeseen. Hän on tehnyt pitkäkestoista työtä pohjoissuomalaisten taitelijoiden puolesta ja perustanut Getsemania – Kalervo Palsan ystävät ry:n, jonka aloitteesta Kalervo Palsan ateljee ja kotimökki konservoitiin ja avattiin yleisölle.

Merja Vilhunen, mitali 443



Yli-intendentti Merja Vilhunen työskenteli Designmuseossa vuodesta 1982 lähtien ja jäi eläkkeelle keväällä 2020. Vilhusen pitkällä sitoutumisella ja kehittävällä työotteella on ollut suuri merkitys Designmuseon toimintaan. Hän on ollut edelläkävijä museoiden digitaalisuuden edistämisessä. Sitä kautta hän on vaikuttanut koko museoalaan.

Merja Vilhunen osallistui uransa aikana lukuisten julkaisujen, näyttelyiden ja hankkeiden tuottamiseen sekä toteutukseen. Lisäksi hän oli aktiivinen museoiden pohjoismaisissa ja muissa kansainvälisissä verkostoissa. Vilhunen veti myös lukuisia EU-projekteja ja vahvisti samalla museoalan kansainvälistä yhteistyötä.

Ilmailumuseoyhdistys, mitali 444

Vuonna 1969 perustettu Suomen Ilmailumuseoyhdistys on nykyisen Suomen Ilmailumuseon perustajayhteisö. Se on muun muassa vastannut museon nykyisten toimitilojen rakennuttamisesta. Yhteistyö on edelleen kiinteää: yhdistys tarjoaa museolle vuosittain tuhansia vapaaehtoisia työtunteja.



Yhdistys on myös museon tärkeä kumppani Suomen Ilmailumuseon valtakunnallisessa vastuumuseotyössä. Tällä hetkellä yhdistyksellä on yli 1200 jäsentä, ja se tukee aktiivisesti suomalaisia ilmailumuseoita.

Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys, mitali 445



Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry ylläpitää Seinäjoen Törnävän sairaalan alueella sijaitsevaa Sairaalamuseota. Perinneyhdistys on perustettu vuonna 1991, ja sen tarkoituksena on muun muassa museotoiminnan ylläpitäminen. Kokoelmaan kuuluu noin 9000 luetteloitua esinettä, muita esineitä ja arkistoaineistoa. Lisäksi yhdistys on koonnut terveydenhuollon alan työntekijöiden muistitietoa.



Perinneyhdistys on työskennellyt määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti Sairaalamuseon parissa. Museolla on laaja näyttely, jossa esitellään terveydenhuollon eri osa-alueita. Se on koottu kokonaan vapaaehtoisvoimin. Myös monipuolista tapahtumatoimintaa ylläpidetään talkootyönä.