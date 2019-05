”Museossa parasta ovat eläinten kakat”, kertoo 4-vuotias Edvin – lue Museokortin ikätovereiden jännittävistä museokokemuksista

Museokortti täytti neljä vuotta 5. toukokuuta. Vuosi sitten lahjoitimme 5.5.2015 syntyneille ikätovereillemme Museokortit ilman päättymispäivää. Selvitimme, missä Suomen museoissa päivänsankarit ovat ensimmäisenä museovuotenaan käyneet.

5. toukokuuta 2015 markkinoille tulleen Museokortin suosio on jatkanut kasvuaan jo neljän vuoden ajan. Museokortin käyttöönoton jälkeen museot ovat rikkoneet kaikkien aikojen kävijäennätyksen kolmena peräkkäisenä vuotena. Museokortteja on valmistettu tähän mennessä 245 000, joista voimassa tällä hetkellä on noin 170 000.

Museokortti on tutkitusti muuttanut museoiden käyttökulttuuria: kynnys poiketa museoon on madaltunut, piipahtamiset lisääntyneet. Myös aiemmin museoista kiinnostumattomat henkilöt ovat ryhtyneet museopalvelujen aktiivikäyttäjiksi.

– Neljässä vuodessa ihmislapsi oppii valtavasti. Museokorttikin osaa jo kävellä lähes horjumatta, mutta onneksi innostavia kehitysaskeleita riittää vielä pitkään ennen väsähtänyttä aikuisuutta, naureskelee Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.

Museokortin myyntitulot palautetaan museoille kävijämäärien perusteella. Osuus tuloista käytetään museoiden yhteismarkkinointiin sekä järjestelmän ylläpito- ja kehityskuluihin. Korttijärjestelmän perustamiseen ei ole käytetty julkista rahaa.

– Museot saavat noin 10 miljoonaa euroa Museokortti-tuloja vuonna 2019, iloitsee Honkanen.

”Dinosaurukset ovat kuolleet” – näin ikätovereiden Museokortti-vuosi on sujunut

Viime vuonna Museokortti juhlisti 3-vuotissynttäreitään lahjoittamalla samana päivänä syntyneille lapsille elinikäiset kulttuurimatkat. Heidän huoltajansa saivat tavalliset Museokortit (Lue vanha uutinen tästä).

– Tavoitimme 128 Museokortin ikätoveria, eli neljä viidestä 5.5.2015 syntyneestä suomalaisesta. He saivat syntymäpäivälahjaksi Museokortit ilman päättymispäivää, kertoo Honkanen.

Museoissa käyminen on ollut 4-vuotiaiden perheissä hauskaa yhteistä puuhaa, josta ovat nauttineet niin lapset kuin vanhemmatkin. Monen syntymäpäiväsankarin museolistalla on ollut Tampereen suosittu Muumimuseo. Ihmettelemistä on riittänyt myös lentokoneiden, dinosaurusten, autojen ja lelujen parissa.

Helsinkiläisen Edvinin, 4, mielestä parasta museovierailuissa on ollut, kun on päässyt äidin, isän ja pikkuveljen kanssa yhdessä museoon. Luonnontieteellisessä museossa, Kiasmassa, Kansallismuseossa sekä Amos Rexissä käyneen Edvinin lempimuseoksi on valikoitunut monen lapsen kestosuosikki, Luonnontieteellinen museo.

– Eläinten kakat olivat museossa parhaita, muistelee Edvin kuluneen museovuoden kohokohtia.

Edvin kertoo myös oppineensa, että dinosaurukset ovat kuolleet ja museoesineisiin ei saa koskea.

Edvinin äiti Jenny kertoo, kuinka perheen lapset ovat pysähtyneet ihmettelemään, tutkimaan ja kuuntelemaan museoissa.

– Museokortti on mielestämme loistava juttu! Se on madaltanut kynnystä käydä museoissa. Lapsiperheessä on helpottavaa, kun voi suosiolla jättää jotain koettavaa seuraavaan kertaan, jos lasten jaksaminen ei riitä ihan kaikkeen.

Moneen museoon ennättänyt Riihimäellä asuva Neo on kerennyt käymään muun muassa Suomen lasimuseossa, Kiasmassa, Suomen Metsästysmuseossa, Luonnontieteellisessä museossa, Suomen Rautatiemuseossa sekä Hämeen linnassa.

Neon äidin Meerin mielestä on mukavaa, kun monessa museossa on lapsille näkemisen lisäksi myös jotain tekemistä.

– Museot eivät ole ollenkaan tylsiä, kertoo museoihin tykästynyt Meeri, joka aikoo jatkaa Museokorttinsa voimassaoloaikaa.

Kun porvoolaiselta Alvinilta kysytään, minkävärinen oma Museokortti on, huudahtaa hän innokkaasti: ”keltainen”. Alvinin ehdoton suosikkimuseo on Suomen Ilmailumuseo, jossa pääsee ihastelemaan lentokoneita. Alvin aikoo käydä siellä vielä uudestaan.

Alvinin äiti Nelli on yllättynyt, miten paljon museoissa onkaan myös lapsille mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa.

– Joissakin museoissa olemme vierailleet useamman kerran, kun ne ovat olleet niin kivoja!

4-vuotias Helsingissä asuva Eino on käynyt tutustumassa Helsingin museoihin, kuten HAM:iin sekä Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan. Lisäksi hän on ennättänyt Tampereelle vierailemaan Muumimuseossa. Kun Einolta kysytään, mikä on paras museomuisto, muistaa hän heti Luonnontieteellisen museon dinosaurukset.

– Olemme käyneet museoissa siitä asti, kun Eino oli vauva ja kulki mukana rintarepussa. Meillä on aina tosi kivaa, kun ihmetellään taidetta ja tiedettä yhdessä, kertoo Einon äiti Maija yhteisistä museokokemuksista.

Tamperelainen Fanny on innoissaan muumeista, ja kuten arvata saattaa hänen lempimuseonsa on Muumimuseo.

– Muumimuseossa oli niin kivaa, ja muumit ovat parhaita, kertoo syntymäpäiviäänkin Muumimuseossa juhlistanut Fanny.

Suomen Lelumuseo Hevosenkengän autopesula on helsinkiläisen Saarnin paras museomuisto. Saarnin äiti Satu kertoo pojan käyneen lähes kymmenen kertaa autopesussa. Pienellä museokävijällä riittää museoissa jaksamista tarkkaavaiseen ihmettelyyn lattian pieniä tuuletusritilöitä unohtamatta.

– 4-vuotiaana kaikki on uutta ja ihmeellistä, muistuttaa Satu.

Satu kokee, että Museokortin myötä museokäynnille ei lataudu niin paljon odotuksia. Museossa voi vain pistäytyä, mikä tuntuu Satusta helpottavalta, sillä lapset eivät aina jaksa keskittyä yhteen asiaan kovin pitkään. Hän kertookin, että Museokortin turvin on voinut huoletta poiketa samassa näyttelyssä useamman kerran.

Uudessakaupungissa asuva 4-vuotias Linda pitää museoissa vierailemisesta ja on suorastaan innostunut museoista.

– Rauman Merimuseossa sai seilata laivalla ja ohjata sitä! kertoo Linda muistiin painautuneesta hauskasta museokokemuksestaan.

Tamperelaisen Cosmon mieleen on jäänyt erityisesti Museokeksus Vapriikin Dracula – vampyyrit Vapriikissa -näyttely. Cosmon äiti Saara kertoo, että heillä on ollut yhteisillä museovierailuilla aina hauskaa. Cosmo on viihtynyt museoympäristössä ja -tunnelmassa. Saara ja Cosmo on kiertänyt jo Muumimuseon, Serlachius-museot, Kiasman, Sara Hildénin taidemuseon, Mobilian, Hämeen linnan sekä Vapriikin useampaan otteeseen.

Yhdellä kortilla 300 museota Ahvenanmaalta Inariin

Museokortti on pääsylippu lähes 300 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Pelkästään pääkaupunkiseudulta löytyy yli 50 Museokortti-kohdetta.

Museoista löytyy jokaiselle jotakin: voi sukeltaa taiteiden, tieteen, tekniikan, muotoilun, luonnon, musiikin arkkitehtuurin ja historian pariin. Vuoden ajan voimassa olevalla kortilla voi vierailla museoissa niin monta kertaa kuin haluat.

Museokortti mahdollistaa ikimuistoisen kulttuurimatkan kaikenikäisille. Syntymäpäivien kunniaksi Museokortin saa nyt kaikkien aikoen tarjoushintaan: Museokortti verkkokaupasta vain 64€ (norm. 69€) ja kaupan päälle lisäkuukausi. Synttäritarjous koskee sekä uusia kortteja että voimassaolon jatkamista.

