Museot avautuvat 1.6. alkaen – museoiden kävijämäärien kasvu jatkumassa

Museot avautuvat jälleen yleisöille 1.6.2020 alkaen. Suomen museoliiton teettämän kyselyn perusteella 26% suomalaisista aikoo lisätä museokäyntejään tulevien kuukausien aikana.

Pääosa suomalaisista museoista avautuu 1.6.2020. Tällä hetkellä museoissa tehdään mittavia valmisteluja sen osalta, että vierailut olisivat sekä erittäin mukavia että turvallisia. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti siisteyden, hygienian ja turvavälien ylläpitämiseen. Lisäksi museoissa on supistettu palvelutarjontaa muun muassa opastusten, työpajojen ja tapahtumien osalta.

Osa museoista tulee myös rajoittamaan samaan aikaan näyttelytiloissa olevien henkilöiden määrää, vaikka yleisötilaisuuksista annetut henkilömäärärajoitukset eivät museoiden normaalia näyttelytoimintaa koskekaan. Keskeistä tältä osin on se, että museot varmistavat kävijöille mahdollisuuden pitää 1-2 metrin etäisyyden muihin asiakkaisiin ja museon henkilökuntaan.

”Normaaleissa oloissakin samanaikaisesti museossa olevien kävijöiden määrä on suhteellisen pieni näyttelytilojen kokoon nähden, joten uskon, että etäisyyksien pitäminen on toteutettavissa pääosin ilman erillisjärjestelyjä. Tärkeintä on, että museonasiakkaat muistavat välimatkan pitää”, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Museot odottavat, että ihmiset ovat jälleen valmiita käyttämään museoiden palveluja. Ennusteet siitä, että suomalaiset viettäisivät lomakautta erityisesti kotimaan kohteissa luo odotuksia hyvästä kesäsesongista ja loppuvuodesta. Odotuksia vahvistavat myös arviot siitä, että suomalaiset suosisivat suuren luokan turistikohteiden sijasta pienempiä kohteita, joita monet museot erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella ovat.

YouGow Finlandin kyselytutkimuksen tulokset: 26 % lisää, 11 % vähentää museokäyntejä

Suomen museoliitto teetti kyselytutkimuksen YouGow Finlandilla siitä, kuinka suomalaiset aikovat museoissa tulevina kuukausina vierailla. Kysely tehtiin aikavälillä 20.5.-24.5.2020 ja siihen osallistui 1001 yli 18-vuotiasta suomalaista koko Suomen alueelta. Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset aikovat vierailla museoissa enemmän kuin viime vuonna. Kyselyn perusteella 26% suomalaisista aikoo lisätä museokäyntejään. Erityisesti museokäyntejään lisäävät ne, jotka kävivät viime vuonna museoissa 0-2 kertaa.

Museokäyntejä ilmoitti vähentävänsä 11% kyselytutkimukseen osallistuneista. Vierailuja vähentävät erityisesti ne, jotka ovat edellisenä vuonna vierailleet museoissa enemmän kuin viisi kertaa. Suurin yksittäinen syy sille, että museovierailuja vähennetään, on yleinen haluttomuus vierailla julkisissa tiloissa koronaviruksen vuoksi. Kokonaisuudessaan museoiden vierailumäärät arvioidaan kasvavan noin 0,5 miljoonalla kävijällä viime vuoteen verrattuna. Kyselytutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Suomen museoliiton sivuilla.