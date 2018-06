Museot löytyvät nyt kartalta – kulttuurimatkan suunnittelu onnistuu uuden palvelun avulla entistä helpommin

Kesälomalaisten kulttuurinnälkään on tarjolla koko Suomen kattava palvelu, jonka avulla voi hakea lähimpiä museoita oman sijainnin perusteella tai suunnitella museovierailun naapurikaupunkiin. Museot.fi -sivuston Museot kartalla -palvelun avulla kulttuurimatkan suunnittelu on entistä helpompaa.

Suomi on täynnä kiinnostavia kulttuurikohteita. Tutulla kesämökkireitillä voi olla kiinnostavia museoita, joiden löytäminen on nyt entistä helpompaa. Museoiden karttahaku on kätevä lisäpalvelu etenkin kesäaikaan, kun ihmiset matkustavat lomillaan ympäri Suomea.

– Kotimaanmatkailu kiinnostaa aiempaa enemmän ja museokierrosten suosio on kasvanut. Museot kartalla -palvelun tavoitteena on tehdä kulttuurimatkojen suunnittelusta entistä helpompaa, kertoo kehitysjohtaja Seppo Honkanen.

Kesälomamatkan suunnitteluun saa lisäpotkua, kun matkan varrelta voi etsiä aiemmin tuntemattomia museoita, joissa voi vaikka sateen sattuessa poiketa. Palvelu auttaa löytämään lähellä olevat pienemmätkin museot oman sijainnin perusteella. Museokohteita voi hakea myös paikkakunnan tai museon nimen perusteella ja hakutuloksen voi jakaa ystävälle.

Museoiden karttahakua on toivottu paljon.

– Museoissahan on kuivaa myös kesäsateella. Lomaileepa missä päin Suomea tahansa, tarjolla on tapa löytää lähimmät taatusti kuivat museokohteet, naurahtaa Honkanen.

Museot.fi -sivuston karttahakuun on listattu 280 museota ja niissä meneillään olevat näyttelyt ja tapahtumat. Palvelu toimii tietokoneella, tabletilla ja mobiililaitteilla.

Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu suomalaisiin museoihin. Museokortti-kohteita löytyy koko Suomesta Ahvenanmaalta Inariin. Karttapalvelun avulla myös Museokortista saa kaiken hyödyn irti ja poikkeaminen museoihin on entistäkin helpompaa.

