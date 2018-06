Museot saavat kesälomalaisen pysähtymään – Museokortti vaikuttaa kotimaan matkailutottumuksiin

Museokortilla pääsee nyt lähes 280 museoon ympäri Suomen. Keväällä toteutetun asiakaskyselyn mukaan Museokortti vaikuttaa myönteisesti kotimaan matkailuun.

Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu suomalaisiin museoihin. Museokortti-kohteiden lukumäärä on tällä hetkellä 277. Eteläisin Museokortti-kohde sijaitsee Hangossa ja pohjoisin Inarissa.

Asiakaskysely osoittaa: Museokortti-kohteiden sijainti vaikuttaa matkasuunnitelmiin

Museokortti toteutti vuoden 2018 asiakaskyselyn huhtikuussa. Kyselyyn vastasi 9 088 kortin omistajaa. Asiakaskyselyn tulokset kertovat, että valtakunnallinen Museokortti muuttaa kortin omistajien matkustustapoja kotimaassa.

Lähes 30 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että Museokortti on muuttanut matkustustapoja Suomessa. Sama määrä vastasi oman matkailun kotimaassa lisääntyneen kortin hankkimisen jälkeen.

“Itselleni kortissa parasta on se, että kun täältä maalta matkustan paikkakunnalle, jolla on jokin museokortin kohde, voin aikataulun ollessa tiukka vaikka vain piipahtaamuseossa ammentamassa hiukan kulttuuria sieluni ravinnoksi. Sellaista en ennen museokorttia raskinut kokaan tehdä.”

Kulttuurielämykset kuuluvat monilla perinteisesti matkaohjelmaan ulkomailla. Jopa 77 prosenttia vastanneista kertoo vierailevansa museoissa ulkomaanmatkan yhteydessä. Kyselyn tulosten perusteella Museokortti näyttää tuoneen saman trendin myös kotimaan matkailuun.

Museokortti-museoiden sijainnin perusteella tehdään asiakaskyselyn mukaan matkasuunnitelmia. 59 prosenttia vastanneista sanoo ottavansa huomioon Museokortti-kohteiden sijainnin matkaillessaan Suomessa.

“Museokortin omistajana ei koskaan tule aika pitkäksi! Aina on jokin museo tai näyttely, johon voi mennä. Kotimaan matkoja suunnitellessa tärkeä pointti on se, onko siellä Museokortti-kohteita. Jos ei ole, voi olla ettei matka kohdistukaan sinne.”

Museokortti on muuttanut museoiden käyttökulttuuria madaltamalla kynnystä poiketa museoissa. Kyselyn perusteella kynnys museoissa käymiseen on madaltunut myös lomamatkoilla, kun vastaan tulevissa museoissa poiketaan kortin ansiosta herkemmin.

Autoilijat ottavat hyödyn irti kulttuuritarjonnasta

Museokortti mahdollistaa museoiden yhteismarkkinoinnin ja lisää sitä kautta myös pienempien museoiden tunnettuutta. Museokortti pysäyttää Suomessa autolla matkailevat yhä useammin.

“Keskellä Suomea asuvana on tullut kierreltyä rannikkokaupunkeja, pieniäkin kaupunkeja ja siellä paikallisia museoita.”

– Kävijätilastomme näyttävät, että kesäisin, jolloin suomalaiset matkustavat kotimaassa, myös vaikeammin saavutettavien museoiden Museokortti-kävijämäärät lisääntyvät, iloitsee yhteistyökoordinaattori Aino-Marja Miettinen.

Asiakaskyselyyn vastanneista jopa 40 prosenttia huomioi Museokortti-kohteiden sijainnin matkustaessaan autolla kotimaassa.

– Hauska tapa tutustua uusiin museoihin on pitää huoltoasemapaussin sijaan tauko museossa ja sen kahvilassa. Autoilijoille Museokortti on erityisen kätevä, koska on myös monia museoita, joihin julkinen liikenne ei vie, Miettinen pohtii.

Myös työnsä puolesta matkustavat ovat löytäneet Museokortin ilahduttamaan arkeaan. Museoihin poiketaan lounastauolla, paluujunaa odotellessa tai pitkän kokouspäivän jälkeen.

“Kun Museokortti on mukana, saa kotimaan työmatkoille usein mahtumaan pienen juhlahetken, vaikka vain piipahduksen museoon, jossa ei koskaan ole käynyt. Se tekee muutoin raskaista työmatkoista mukavia.”

Kesälomalaisten iloksi on tullut uusia korttikohteita – museot on helppo löytää uuden karttapalvelun avulla

Museokortti-kohteita tulee jatkuvasti lisää. Uusia Museokortti-kohteita on kesälle 2018 tullut peräti 15. Pelkästään Helsingissä kortilla pääsee 34 museoon. Ahvenanmaalla on peräti kuusi Museokortti-kohdetta.

Kesäkuussa käytöönotetun Museot.fi -sivuston karttapalvelun avulla kulttuurimatkan suunnittelu on entistä helpompaa. Palvelun avulla voi hakea lähimpiä museoita oman sijainnin perusteella tai suunnitella museovierailun naapurikaupunkiin.

Lista uusista Museokortti-kohteista:

Reitzin säätiön kokoelmat (Helsinki)

Rajamäen tehdasmuseo (Nurmijärvi)

Riuttalan Talonpoikaismuseo (Karttula)

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja (Kotka)

Galleri Elverket (Raasepori)

Forngårdenin talomuseo (Raasepori)

Laukon kartano (Vesilahti - lähellä Tamperetta)

Casa Haartman (Naantali)

Haminan kaupungin museo (Hamina)

Haminan kauppiaantalomuseo (Hamina)

Taipaleen kanavamuseo (Varkaus)

Saaristomuseo Pentala (Espoo)

Paraisten teollisuusmuseo (Parainen)

Hangon rintamamuseo (Hanko)

Keski-Suomen museon Käsityöläismuseot (Jyväskylä)

Lähde: Museokortin asiakaskysely (huhtikuu 2018). Sitaatit ovat poimintoja asiakaskyselyn vastauksista.