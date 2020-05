Museoviikkoa 18.-24.5.2020 vietetään digitaalisesti

Museoviikko on museoiden yhteinen tapahtumaviikko, jota vietetään tänä vuonna 22. kerran. Museoviikon aloittaa Kansainvälinen museopäivä maanantaina 18.5. Yleensä kansainvälistä museopäivää vietetään museoiden tarjoaman maksuttoman sisäänpääsyn ja erikoisohjelman merkeissä. Tänä keväänä museoiden ohjelma on virtuaalista ja siihen voi osallistua vaivattomasti kotisohvalta käsin. Tapahtumat on koottu Museoviikon tapahtumakalenteriin.

Museoviikon aikana voi esimerkiksi osallistua suoraan verkko-opastukseen Sukupuolen sotkijat -näyttelyyn Helsingin taidemuseo HAMissa, tutustua Kuutti Lavosen teoksiin Didrichsenin taidemuseon Youtube-kanavalla tai käydä virtuaaliopastuksella Suomen Ilmailumuseossa. Taiteesta keskustellaan Amos Rexin, Ateneumin ja Valokuvataiteen museon yhteisessä Facebook-tapahtumassa ”Jutellaan kuvasta”. Kansainvälistä museopäivää juhlistetaan avaamalla uusi Digimuseo.fi-verkkopalvelu. Sen tekijöiden, Suomen museoliiton ja John Nurmisen säätiön, kunnianhimoinen tavoite on kasvattaa palvelusta Suomen suosituin ja rakastetuin digitaalisia museopalveluja tarjoava sivusto. Jatkossa sivusto on digitaalisten museovieraiden käytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Tervetuloa tutustumaan museoiden digitaaliseen maailmaan!