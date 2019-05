Musiikkitalon ja Makasiinipuiston työmaan välinen reitti avautuu 24.5. – Töölönlahdenkadulla viimeistelytöitä kuluvalla viikolla

Rakennustyöt etenevät Töölönlahdenkadulla sekä Oodin ja Musiikkitalon välissä Kansalaistorin ja Makasiinipuiston ympäristössä. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulku helpottuu alueella, kun Musiikkitalon ja Makasiinipuiston työmaan välinen kävely- ja pyöräilyreitti avautuu perjantaina 24.5. Tällä ja ensi viikolla Töölönlahdenkadulla tehdään asvaltointia ja viimeistellään kiveyksiä.

Töölönlahdenkadulla on purettu keskustakirjasto Oodin työmaan aikaista, väliaikaista vesijohtoa, mikä on haitannut alueella liikkumista noin neljän viikon ajan. Työt alkavat olla loppusuoralla ja 13.5. alkaneella viikolla Töölönlahdenkadulla on tehty yöaikaan töitä, jotka liittyvät lopulliseen asvaltointiin.

Asvaltointia tehdään torstain 16.5. ja perjantain 17.5. välisenä yönä. Liikenteenohjaajat ovat ohjaamassa liikennettä kadulla tapahtuvien töiden aikana.

Töölönlahdenkadulla viimeistellään myös kiveyksiä. Tämän työvaiheen pitäisi valmistua maanantaina 20.5. alkavalla viikolla 21.

Makasiinipuistoon tulee yksi Suomen suurimpia – ellei suurin – leikki- ja kiipeilyteline. Leikkivälineen asennus aloitetaan työmaalla maanantaina 20.5. alkavalla viikolla.

Rakennustöiden urakoitsijana on Destia Oy ja tilaajana Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.