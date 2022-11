Tom Mustill osoittaa uutuuskirjassaan Kuinka puhua valasta, miten lähellä me olemme jo sitä, että ihmiset ja eläimet voisivat todella kommunikoida keskenään. Virtuoosimaisesti laulavat, sosiaaliset ja älykkäät valaat valtavine nisäkkään aivoineen ovat todennäköisin uusi keskustelukumppanimme.

Tom Mustill uskoo, että "valaiden Google translate" on jo aivan lähellä. Eri alojen tutkijat selvittävät uusimman teknologian ja tekoälyn avulla valaiden ja muiden eläinten erilaisia tapoja kommunikoida ja viestiä.

Mustill kertoo kirjassaan myös kohtaamisestaan ryhävalaan kanssa. Mustill oli kanootissa Kalifornian rannikolla syksyllä 2015, kun ryhävalas pyörähti yli. Hän ajatteli jo kuolevansa, mutta jäi tapahtuman jälkeen miettimään: oliko nisäkäs väistänyt viime hetkellä? Ryhävalaan mysteeri johdatti hänet eläinkommunikaatiotutkimuksen ääreen. Mustill esittelee kirjassaan valaiden ja ihmisten vuosisataista historiaa. Esimerkiksi Australiassa valaat ovat hinanneet ihmisiä haiden luo.

Tom Mustill on biologi, palkittu elokuvantekijä ja kirjailija, joka on työskennellyt muun muassa David Attenborough’n ja Greta Thunbergin kanssa. Hänen elokuviaan on esitetty esimerkiksi YK:ssa ja Glasgowin ilmastokokouksen avajaisissa ja verkossa niillä on yli 70 miljoonaa katselukertaa.

Tom Mustill vierailee Suomessa 23.-25.11. Haastattelumahdollisuus.

Valaiden kielikylpy ja kirjailijahaastattelu kahtena iltana:

* Keskiviikkona 23.11. klo 17 Akateemisessa kirjakaupassa (Keskuskatu 1, Helsinki). Haastattelijana Maria Pettersson.

* Torstaina 24.11. klo 16 Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki).

Tom Mustill: Kuinka puhua valasta

Aula & Co 2022, suomentanut Teija Hartikainen.