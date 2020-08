Muumien satumaailma ja elämänfilosofia Kansallismuseon uudessa näyttelyssä

Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttely avautuu Kansallismuseossa tänään perjantaina 14.8. ja on avoinna helmikuun 2021 loppuun saakka. Muumien satumaailmaa sekä erityisesti rakastettujen hahmojen arvoja ja elämänfilosofiaa käsittelevä näyttely johdattaa käymään värien ja ilon täyteiseen seikkailuun. Samalla ollaan suurten kysymysten äärellä.

”Ystävyys, suvaitsevaisuus, luonnon kunnioittaminen tai vaikkapa seikkailunhalu pulppuavat muumien elämässä tavalla, jota leimaa todellisessakin maailmassamme niin tärkeä moninaisuus. Elämä on ennalta arvaamatonta, ja silloin asenteemme on ratkaiseva. Muumihahmot ovat jo vuosikymmenten ajan ilmaisseet sitä arvomaailmaa, johon myös suomalaisen yhteiskuntamme ja kulttuurimme kestävyys nojaa”, Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila sanoo.

Suomen kansallismuseo on tuottanut Tove Janssonin alkuperäisteoksiin perustuvan näyttelyn yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa.



"Kansallismuseon näyttely herättää kirjojen mielikuvitusmaailman henkiin. Olen iloinen, että näyttelyssä korostuvat muumitarinoiden tärkeät arvot, sillä ne ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan", sanoo Moomin Charactersin taiteellinen johtaja ja hallituksen puheenjohtaja Sophia Jansson.



Näyttely ja tapahtumat tuotettu turvallisuus huomioiden

Rohkeus, rakkaus, vapaus! -näyttely on ollut valmisteilla jo pitkään ja suunniteltiin alun perin kesänäyttelyksi. Viime vaiheessa siihen on tehty vielä muutoksia korona-tilanteen edellyttämällä tavalla, ja näyttelyn aloitusajan siirtyessä myös sen kestoa on pidennetty. Nyt muuminäyttelyyn voi tutustua aina helmikuun loppuun saakka.

Näyttelyssä ja Kansallismuseon kaikissa tiloissa koronatilanteesta johtuvat turvallisuusseikat on pohdittu huolellisesti, ja toimia tarkistetaan tarpeen mukaan. Muuminäyttelyn toiminnallisia elementtejä muokattiin tilanteeseen sopivaksi, kulkemista näyttelyssä suunnattiin uusin tavoin ja näyttelyssä samanaikaisesti olevien henkilöiden määrää rajoitetaan. Leikittäviä elementtejä desinfioidaan tehostetusti

Yleisöohjelma tarkastelee näyttelyn suuria teemoja

Näyttelyn runsas yleisöohjelma keskusteluista työpajoihin on muotoiltu niin, että liki kaikki tapahtumat mukautuvat koronatilanteeseen. Ohjelma järjestetään paikan päällä ja mahdollisesti rajoitusten kiristyessä se siirtyy verkkoon.

Museossa järjestetään avoimia johdantoja näyttelyyn sunnuntaisin klo 12 ja 13. Maksullisia ryhmäopastuksia on varattavissa kaikenikäisille. Esi- ja perusopetusikäisille sopivalla toiminnallisella opastuksella etsitään rohkeutta. Yläkouluikäiset ja hieman vanhemmat tutustuvat suomalaiseen vaikutta

misen historiaan. Aikuisryhmille muumien maailma tarjoaa paljon pohdittavaa ihmisyydestä ja suomalaisen yhteiskunnan arvoista.

Lippukassalta voi lainata audioguiden, josta voi näyttelyyn tutustuessaan kuunnella muumiasiantuntija Sirke Happosen esseemuotoisia ajatelmia. Museon kolmannessa kerroksessa sijaitsevassa omatoimiverstaassa pääsee luomaan oman kuvainstallaation tai valmistamaan kyltin, jolla ottaa kantaa tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta.

Syksyn kolmiosaisessa Äärellä-keskustelusarjassa puhutaan rohkeudesta, rakkaudesta ja vapaudesta. Syyskuulle siirtynyt Pride-viikko tuo Pride House -ohjelmiston Kansallismuseoon, ja tuolloin myös näyttelyn oheisohjelmassa käsitellään rakkauden ja seksuaalisuuden teemoja sekä tutustutaan Toven maailmankatsomukseen.

Syyslomalla, jouluna ja talvilomalla Kansallismuseossa on monenlaista muumimaista ohjelmaa.

Yleisöohjelma täällä: https://www.kansallismuseo.fi/fi/tapahtumat/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75-tapahtumat

