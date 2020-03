Muumimaailma ja Yonoton yhteistyöhön

Suomen suurin teemapuisto, Muumimaailma Oy, on valinnut Yonoton Oy:n pitkäaikaiseksi digitaaliseksi kumppanikseen tuottamaan uudenlaisia mobiiliratkaisuja. Powered by Yonoton -palvelualusta tarjoaa tehokkaita ja innovatiivisia työkaluja useammalle pohjoismaiselle huvipuistolle.

Asiakaskokemus uudelle tasolle

Muumimaailma-brändätty mobiiliratkaisu rakennetaan Powered by Yonoton -alustalle. Muumimaailma-sovellus mahdollistaa puiston kävijöille ainutlaatuisen palvelukokemuksen ja täysin uudenlaisia elämyksiä.

Muumimaailman vierailukokemusta tulevat parantamaan muun muassa Yonottoman tarjoamat nopeat mobiilimaksutavat, uudet viestinnän ja markkinoinnin keinot, mobiilipaikannus, kartta- sekä analytiikan palvelut.

”Meille on erittäin tärkeää jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta Muumimaailmassa, ja teknologia on ilman muuta sen tavoitteen ytimessä. Me näemme digitalisaation jatkuvana prosessina ja mahdollisuutena luoda personoituja elämyksiä”, toteaa Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski,

“Näemme myös, että digitaalisten palveluiden avulla pystymme helpottamaan omia sisäisiä prosesseja, sekä saamaan kustannussäästöjä ja tarkempaa dataa omien prosessien parantamiseen”, Lohikoski jatkaa.

Norjassa jalostettu palvelu

Powered by Yonoton -palvelualusta on käytössä muun muassa Norjan suurimmassa huvipuistossa Dyreparkenissa, jossa vierailee vuosittain lähes 1,5 miljoonaa asiakasta.

Muumimaailman applikaatio karttapaikannuksineen tulee pohjautumaan vahvasti Norjassa jo käytössä olevaan palvelualustaan ja konseptiin. Teknologiaa käytetään monin eri tavoin teemapuiston palvelukokemusta parantamaan.

”Muumimaailma on ollut omalla sektorillaan digitalisaation edelläkävijä Suomessa. Haluamme auttaa Muumimaailmaa viemään digitalisaation ja sen hyödyntämisen nyt täysin uudelle tasolle. Olemme iloisia, että Yonoton valittiin Muumimaailman palvelun tuottajaksi”, Yonottoman toimitusjohtaja Teemu Karenius sanoo.

Muumimaailman kävijät pääsevät käyttämään uutta asiakassovellusta jo tulevalla kesäkaudella.

------

Muumimaailma lyhyesti

Muumimaailma sijaitsee Naantalissa Kailon luonnonkauniilla saarella, noin 16 kilometriä Turusta. Muumimaailman visio on olla johtava, kansainvälisesti tunnettu ja kannattavasti toimiva, elämyksiä ja kulttuuria tarjoava yhtiö.

Kävijöitä yhteensä noin 200 000

Henkilökuntaa noin 200, joista vakituisia 10.

Liikevaihto 7,5 milj. €

Omistaja Livson Group Oy sekä Baltic Archipelago Oy

Yonoton lyhyesti

Yonoton Oy on pohjoismaissa voimakkaasti kasvava tilaamisen ja ostamisen digitaalinen palvelualusta. Yrityksen monipuolisia ja ketteriä SaaS-palveluita käytetään lukuisilla eri sektorilla kansainvälisistä ravintola- ja hotelliketjuista huvipuistoihin sekä massatapahtumiin. Yonoton on palkittu lukuisissa koti- ja ulkomaisissa kilpailuissa innovatiivisista palveluistaan, konseptistaan ja muotoilustaan.

Lisätietoja: Ann-Karin Koskinen, markkinointijohtaja, Muumimaailma Oy

ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi, 040 5900701