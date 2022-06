Muumimaailma juhlii 30v. juhlakesää!

Rakastettu koko perheen kesälomakohde, Naantalin vanhan kaupungin edustalla sijaitseva Muumimaailma, viettää tänä kesänä 30-vuotisjuhlaansa.

Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski odottaa vilkasta kesää ja aurinkoista säätä:

- Kotimaassa matkailu kiinnostaa edelleen ja lasten kanssa halutaan tehdä retkiä. Useampi sukupolvi on jo seikkailut Muumimaailmassa ja monet haluavat välittää omille lapsilleen lapsuudesta tuttuja muistoja. Muumimaailmassa satu herää henkiin ja luonto lumoaa myös aikuiset vieraat.

Uskallatko kurkistaa Hattivattien luolaan

Kesän odotetuin uutuuskohde on Hattivattien luola, jossa ukkonen sähköistää Hattivatit. Luola on jännittävä paikka ja yksi kesän kohokohdista. Pikkuisen pelottavat asiatkin on turvallista kohdata omien läheisten kanssa ja sitten sitä onkin jo kohta paljon rohkeampi!

Tuu-Tikin onginta ja Niiskun Keksintöpuisto

Yksi viime vuosien isoista uudistuksista Muumimaailmassa on ollut Niiskun Keksintöpuisto, jossa riittää tekemistä ja näkemistä rakentamisesta nukketeatteriesityksiin. Tämän kesän uutuus keksintöpuistossa on Tuu-Tikin onginta, jossa vierailijat pääsevät nappaamaan kaloja virtaavasta vedestä.

Niisku on kehitellyt kesäksi myös uuden kiehtovan vempaimen. Se on niin kummallinen, että jokaisen on nähtävä ja koettava se omin silmin. Niiskun Keksintöpuisto sijaitsee luontopolun varrella Muumitalon takana aukeavassa metsässä.

Hosulin Hukkapalat

Isosta kahvipurkista rakennettu Muumipapan nuoruudenystävien Hosulin ja Sosulin talo on viihdyttänyt Muumimaailma-kävijöitä jo pitkään. Tänä vuonna talossa pääsee pelaamaan uutuuspeliä nimeltään Hosulin Hukkapalat.

Kahvila Papan Hattu

Myös Muumimaailman ravintola- ja ostosalueelta löytyy uutuus, nimittäin ihastuttava Kahvila Papan hattu, jonka tunnistaa sen katolla komeilevasta suuresta silinterihatusta. Herkutella voi vaikkapa Muumipeikko- uutuusvohvelilla!

Ohjelmaa läpi kesän

Muumimaailmassa riittää ohjelmaa kesän jokaisena päivänä Nuuskamuikkusen tarinatuokiosta nukketeatteriin. Teatteri Emmassa tämän kesän näytelmä on seikkailu Muumipeikko ja kultakala.

Lisätiedot:

Ann-Karin Koskinen

ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi

040 5900701