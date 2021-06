Muumimaailman avaa kesäkauden 12.6.!

Jaa

Muumimaailma avautuu satumaisempana kuin koskaan! Noita on saanut uuden talon metsän siimekseen ja Hemulilla on tuliterä Kukkapenkki. Niiskun Keksintöpuistossa on uusi kahvila ja Mamman Keittiökin on saanut uuden ilmeen.

Noidalle uusi talo

Tuleva kesä on täynnä hauskuutta, sillä Noita on saanut itselleen aivan uuden ja entistä isomman talon. Sisälle pääsee katsomaan, miten Noidan elämä sujuu maailman hienoimman luutakokoelman, leijuvan loitsukirjan ja muiden outouksien keskellä. Lisäksi Hemuli on nikkaroinut uuden, hienon kukkapenkin. Kastelemalla kukkia voi nähdä värikkäiden kukkien kasvavan aivan silmien edessä.

Mamman Keittiö on myös saanut uuden ilmeen ja tätä on teemoitettu valloittavalla tavalla: ruokailla voi suosikkihahmon sopessa. Keksintöpuistoon tulee kahvila, jossa voi hetken hengähtää kierroksen lomassa. Uutena pisteenä tulee myös Hemulin jätski, jossa on tarjolla herkulliset Ingmanin Muumi-jäätelöt.

Perhetuttu ja kausikortti

Lippu-uutuutena kausikortti. Kortin haltija pääsee vierailemaan Muumien luona ja nauttimaan esityksistä rajattomasti koko kesäkauden ajan.

Muumimaailman Perhetutuksi pääsee lataamalla mobiilisovelluksen. Perhetutut saavat muun muassa personoituja elämyksiä satukohteissamme Taikarannekkeilla, jotka tekevät muumipäivästä entistä hauskemman ja interaktiivisemman.

Vastuullisuus

Vastuu ympäristöstä on keskeinen osa Muumimaailman arvomaailmaa ‒ ei yksin Muumimaailmaan kirjattujen arvojen, vaan myös itse Muumien elämänkatsomuksen vuoksi. Muumimaailma toimii keskellä kauneinta saaristoluontoa, ja itse luonto on osa Muumimaailman tunnelmaa ja elämystä. Haluamme pitää ympäristön siistinä, vähentää jätteiden syntymistä ja taata asiakkaillemme viihtyisän elämysympäristön.

Muumimaailma on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -hankkeessa, jonka tarkoituksena on tehdä Suomesta edelläkävijä vastuullisen matkailun sekä kestävän kehityksen saralla. Tarkoitus on myös tehdä vastuullisuustyöstä systemaattisempaa ja näkyvämpää, ja siksi haluamme sertifioida ympäristövastuullisuutta Ekokompassi-sertifikaatilla. Olemme sitoutuneet turvallisuuteen, hygieniaan ja asiakkaiden hyvinvointiin liittyviin toimintoihin ja siitä osoituksena Clean & Safe Turku -merkki. Muumimaailma käyttää toiminnassaan vain 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja lämpöä.

”Näin korona-aikana onnistuneessa Muumimaailma-vierailussa korostuu terveysturvallisuus, jota tukee mm. se, että olemme mitä suuremmassa määrin ulkokohde, jossa luonnon keskellä on tilaa. Rajoitamme päiväkohtaisia kävijämääriä ja olemme tehostaneet siivousta sekä lisänneet eri puolille puistoa käsienpesupisteitä. Yhteistyön kautta uskon, että kaikki voimme nauttia kesäpäivästä turvallisesti” kertoo toimitusjohtaja Tomi Lohikoski.

Yhteistyökumppanit

Muumimaailman yhteistyökumppanit Fennia, Ingman ja Hartwall tuovat vastuullisuutta ansiokkaasti esiin omassa toiminnassaan. Ingmanin jäätelöissä on lapsille tarjolla entistä vähäsokerisimpia vaihtoehtoja. Vakuutusyhtiö Fennia vakuuttaa, että Muumimaailmassa on hauskaa, ja tarjoaa kaikille hauskuusvakuutuksen sekä Hartwall, joka toimittaa Muumimaailmalle vain energiatehokkaita ovellisia kylmäkaappeja juomille.