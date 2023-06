Muumimaailman uutuus on hurmaava Niiskuneidin Kauneussalonki!

Niiskuneidin Kauneussalongin avajaisia vietetään ensi viikonloppuna 10.-11.6.!

Niiskuneidin Kauneussalonki on täydellinen paikka pieneen hemmotteluhetkeen tai hauskaan kasvomaalaukseen kaikenikäisille Muumien ystäville. Kauneussalongissa on mahdollista ottaa Taikurin loistokas muodonmuutos tai vaikka ihana Ti-ti-uun Elämyshetki. Niiskuneidin Kauneussalonki on avoinna kaikille rohkeille seikkailijoille koko kesän.

Pikku Myyn Namu on toinen makea uutuus Muumimaailmassa. Tästä viehättävästä puodista löytyy muumimaisia herkkuja vaikka tuliaisiksi. Pikku Myyn Namu on suunniteltu erityisesti makeannälkäisille ja tarjoaa herkkuhetkiä koko perheelle.

Teatteri Emman näyttämöllä esitettävä "Näkymätön Ninni" on jännittävä ja hauska esitys, joka tempaa katsojat mukaansa huimalle seikkailulle. Tarina kertoo mystisestä Ninni-hahmosta, joka kykenee tulemaan näkymättömäksi. Muumipeikko, Pikku Myy ja heidän ystävänsä yrittävät selvittää Ninnin salaisuutta ja auttaa häntä löytämään paikkansa Muumilaaksossa. Esitys tarjoaa unohtumattomia hetkiä teatterin taikamaailmassa.

Odotukset kesästä ovat korkealla

Odotukset tulevasta matkailukesästä ovat korkealla kotimaan matkailun osalta! Uskon, että meistä jokainen kaipaa tässä ajassa aitoja ja elämyksellisiä kokemuksia, joita Muumimaailmasta löytyy vaikka millä mitalla. Henkilökuntamme on valmistautunut tulevaan kesään huolellisesti ja haluavat varmistaa jokaisen vierailijan tyytyväisyyden. Tervetuloa viihtymään, toteaa toimitusjohtaja Tomi Lohikoski ja jatkaa, Tove Janssonia lainaten, että ”Maailmassa ei ole mitään mukavampaa kuin viihtyminen, eikä mikään ole helpompaa”.

Muumimaailma on valmis toivottamaan kaikki vierailijat tervetulleiksi ikimuistoiselle seikkailulle:

10.6.–30.6. klo 11–17

1.7.–31.7. klo 10–17.30

1.8.–20.8. klo 11–17

– Lataa Muumimaailma-sovellus ja pääset seuraamaan suosikkihahmojesi liikkeitä sekä rekisteröimään oman Taikarannekkeesi.

Lisätietoja ja tiedustelut: Muumimaailma Oy, Ann-Karin Koskinen 040 5900701, ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi