Muumimaailmassa vietetään juhannusta ja suunnitellaan uutta!

Tervetuloa viettämään lapsiperheen vaaratonta juhannusta Muumimaailmaan! Juhannusta vietetään Muumimaailmassa 25.-26.6. perinteisin menoin mm. pystyttämällä juhannussalko Muumilaaksoon ja luvassa on harvemmin Muumimaailmassa tavatun yllätyshahmon vierailu.

Muumimaailman kausi on käynnistynyt odotuksiin nähden vilkkaampana. Se tukee ajatusta siitä, että tänä kesänä kotimaan matkailu kasvaa, kun ulkomaille matkustaminen on rajoitettua. Kauden uutuudet Noidan talo, Kuularata ja Hemulin Kukkapenkki ovat osoittautuneet kaikille mieluisiksi. Uudet myyntipisteet Keksintökahvila, Hemulin Jätski ja uudistunut ravintola Mamman Keittiö ovat herättäneet ihastusta. Taikarannekkeiden kautta käytettävät personoidut elämykset tuottavat päivittäin tuhansia elämyksiä lapsiperheille.

Muumimaailma hakee kasvua laajentamalla toimintaansa ja suunnittelee uusien puistojen avaamista. Vantaan Backaksen alueelle on suunnitteilla matkailukeskittymä, jonka yhtenä osana tulee olemaan ympärivuotinen Muumi-teemainen sisäpuisto. Toiveena on, että lentomatkustuksen elpyessä ja etenkin aasialaisten turistien palautuminen luo merkittävän asiakaspohjan kohteelle, joka sijaitsee vain noin seitsemän minuutin päässä Helsingin lentokentältä.

Norjan Larvikiin on suunnitteilla uusi Naantalin Muumimaailman kaltainen puisto. Larvik on keskeisen sijaintinsa vuoksi yksi Norjan suosituimmista kesäkohteista, joka on helposti saavutettavissa myös esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta. Läheltä löytyy lentokenttä ja Osloonkin on matkaa vain 130 kilometriä.

“Muumien tunnettuus ja suosio kasvaa maailmalla, joka luo hyvän pohjan uusille kohteille. Vantaan Backaksella kaavoitusprosessi on edennyt joutuisasti, Norjassa on tarkoitus päästä aloittamaan kaavoitustyöt heti tulevana syksynä. Kokonaisuutena prosessit uusien puistojen avaamiseksi ovat pitkiä ja mutkia matkaan saattaa tulla, kuten kävi Karlstadissa, jossa tarvittavat viranomaispäätökset eivät saaneet lainvoimaa. Näillä näkymin kummankin puiston avaaminen olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2024-25, aikataulut tarkentuvat prosessien edetessä”, toteaa Muumimaailma Oy:n toimitusjohtaja Tomi Lohikoski.

Naantalin Muumimaailma on avoinna joka päivä elokuun 22 päivään saakka. Puistossa mahdollistetaan terveysturvallinen vierailu esimerkiksi lisätyillä hygieniatoimenpiteillä. Muumimaailmassa ollaan pääasiassa ulkona luonnon keskellä, joka osaltaan vähentää riskiä tartunnalle.