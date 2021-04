Muumit ensimmäistä kertaa listaykkösenä sitten Tove Janssonin ajan – Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset maaliskuun myydyin lastenkirja

Jaa

Uudenlainen muumi-aakkoskirja Onnelliset aakkoset nousi maaliskuun myydyimmäksi lastenkirjaksi Mitä Suomi lukee -tilastossa, joka perustuu kirjakauppojen, verkkokauppojen sekä Lehtipisteen myyntiin. Onnelliset aakkoset on osa täysin uutta muumi-kirjasarjaa, jossa kirjailija Paula Nivukosken rikas kieli yhdistyy Tove Janssonin alkuperäiskuvituksiin.

Onnelliset aakkoset -kirja on hurmannut ympäri maata tammikuisesta julkaisustaan asti: se oli jo tammi-helmikuun tilastossa Suomen myydyimpien lastenkirjojen listalla sijalla kolme. Tuoteperheen kirjoja on tähän mennessä myyty yli 25 tuhatta kappaletta.

“On todella hienoa, että suomalaiset ovat ottaneet Otavan ensimmäisen muumi-kirjan näin nopeasti sydämiinsä. Käynnistynyt kirjasarjamme on ainutlaatuinen, sillä sen tarinat ovat uusia, lahjakkaan nykykirjailijan kirjoittamia, mutta kuvitus on iki-ihanaa Tove Janssonia. Olemme ylpeitä siitä tavasta, jolla Paula Nivukosken tekstit ammentavat Janssonin luomasta muumien maailmasta ja kunnioittavat hänen valtavaa elämäntyötään”, Otavan kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio iloitsee.

Onnelliset aakkoset on Paula Nivukosken ensimmäinen lastenkirja. Se on osa Moomin Charactersin ja Otavan hanketta A:sta Ö:hön Muumien matkassa, jossa innostetaan lapsia ympäri maailman lukemaan ja kirjoittamaan. Hankkeessa ovat mukana yhteistyökumppaneina muun muassa Unicef ja SPR. Onnelliset aakkoset on kuunneltavissa myös äänikirjana, jonka lukee muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirta. Uuden muumi-sarjan seuraava osa Lysti ystävä - Onnellisia sanamatkoja julkaistaan syyskuussa 2021.

Ennen muumien maailmaan sukeltamistaan Paula Nivukoski on kirjoittanut kaksi historiallista romaania, Nopeasti piirretyt pilvet (2019) ja Mainingin varjot (2020). Hän kirjoittaa parhaillaan kolmatta romaaniaan.

Lisätiedot:

Kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio

Puh: 0503103024

kaisu-maria.toiskallio@otava.fi

Moomin Characters

Moomin Characters Oy Ltd on virallinen muumi-hahmojen tekijänoikeuksien valvoja. Kaikki Muumilaakson hahmot ovat maailmanlaajuisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muumit ovat yksi Suomen suurimmista vientituotteista, ja niillä on maailmanlaajuinen fanikunta. Tove Jansson (1914–2001) kirjoitti ja kuvitti muumeista yhdeksän romaania, neljä kuvakirjaa ja satoja sarjakuvia vuosien 1945 ja 1980 välillä.

Tove Jansson perusti Moomin Characters Oy Ltd:n 1950-luvulla yhdessä veljensä Lars Janssonin kanssa huolehtimaan muumien tekijänoikeuksista, ja se on edelleen perheyritys. Rights and Brands on yrityksen maailmanlaajuinen agentti lisenssiasioissa.

www.moomin.com

www.tovejansson.com