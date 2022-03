Muutakin kuin Tallinna – Luontoretkelle Viroon esittelee naapurimaan poikkeuksellista luontoa ja inspiroi matalan kynnyksen retkeilyyn

Viro on luontoretkeilijän aarreaitta: komeita kansallispuistoja, sykähdyttävää saaristoluontoa, vaellusreittejä ja lintuvesiä. Luonnossa liikkuja kohtaa siellä kasveja, eläimiä, lintuja ja maisemia, joita Suomesta ei löydy.

"Kun suomalainen saapuu Helsingistä Tallinnaan laivalla ja astuu maankamaralle satamassa, muuttuu arkkitehtuurin, sykkeen ja tunnelman lisäksi myös luonto. Helsingin kallioiset luodot ja rannat vaihtuvat Tallinnassa hiekkarantoihin ja kalkkikivitörmiin.” Mikko Virta kuvailee kirjassaan.

Viro on myös sopii täydellisesti matalan kynnyksen luontoretkeilylle. Kaupunkilomaltakin pääsee helposti piipahtamaan kauniisiin luontokohteisiin.

Virta esittelee kohteita Saarenmaalta Peipsijärvelle ja Võrumaalta Narvaan. Mukana on käytännön vinkkejä, kattavat kartat sekä pieni viro-suomi –luonto- ja retkeilysanasto. Myös inspiraatiokirjana toimiva teos sisältää lisäksi tietoa Viron historiasta ja kulttuurista sekä leppoisia retkimuistoja.

”Ei näitä öitä ole tarkoitettu nukuttavaksi. Sama ajatus kumpusi taas mielenpohjilta kuin joka ikinen kesä. Istuin pyörän selässä ja poljin kohti Valgerandaa. Olin onnellinen.”

Mikko Virta on toimittaja ja intohimoinen luontoharrastaja, joka työskenteli aiemmin matkailulehti The Baltic Guiden päätoimittajana. Virran kiinnostus luontoon heräsi pikkupoikana isän kanssa maakotkien rengastusreissuilla. Nyt hän on asunut Virossa yli 15 vuotta ja kolunnut läpi maan patikkapolut ja luontoretkikohteet. Virta on toiminut luonto-oppaana ja kirjoittanut lukuisia Virosta kertovia matkailujuttuja. Hän kuvailee kirjaansa rakkaudentunnustukseksi virolaiselle luonnolle.

Mikko Virta: Luontoretkelle Viroon – 30 kiehtovaa kohdetta

