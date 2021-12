Muutoksia Jokilaaksojen kuntien välisessä joukkoliikenteessä 1.1.2022 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkima Jokilaaksojen kuntien välinen joukkoliikenne on käynnistynyt nykymuodossaan elokuussa 2021. Syyskauden liikennöinnin perusteella on selvinnyt, että joidenkin vuorojen ajoaikoja on korjattava. Ajoaikoja korjataan Ylivieskan ja Kalajoen sekä Oulaisten ja Ylivieskan välisessä liikenteessä. Lisäksi Haapaveden ja Pulkkilan välillä reittiä muutetaan siirtämällä tähän asti Sulkakyläntietä pitkin ajaneet vuorot Pulkkilantielle.

Arkipäivisin Reisjärveltä Haapajärven rautatieasemalle ajavien vuorojen reittiä on muutettu hieman. Vuoroilta on nyt enemmän vaihtoaikaa Ylivieskaan lähtevien junien lisäksi myös junaliikennettä korvaaviin linja-autoihin. Ratatöiden vuoksi osa Iisalmen ja Ylivieskan välisistä junista on korvattu linja-autoilla.

Ylivieskan rautatieasemalla taas on parannettu vaihtoyhteyksiä Kalajoen suuntaan sekä Reisjärven ja Sievin suunnista. Ylivieskasta Kalajoelle koulupäivisin klo 16.45 lähtevää vuoroa myöhästytetään 10 min, jolloin syntyy uusi vaihtoyhteys etelästä saapuvalta junalta. Lisäksi vuoroa jatketaan Hiekkasärkille asti. Lauantaiaamuisin Reisjärveltä Sievin ja Sievin asemakylän kautta Ylivieskaan ajettavaa vuoroa taas aikaistetaan 5 min, jolloin vaihtoaika Ylivieskan rautatieasemalta etelään lähtevään junaan pitenee hieman. Vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen Ylivieskan rautatieasemalla on myös Haapaveden, Nivalan, Oulaisten, Piippolan, Pulkkilan ja Pyhännän suunnan linja-autovuoroista.

Linja-autovuorojen keskinäisten vaihtoyhteyksien näkyvyyttä aikatauluhauissa ja reittioppaissa on myös syksyn aikana parannettu aikaisempaan verrattuna. Esimerkiksi osa Piippolan, Pulkkilan ja Pyhännän suunnan linja-autovuoroista Ylivieskaan on vaihdollisia siten, että autonvaihto on Haapavedellä.

Muutosten vuoksi matkustajia suositellaan tarkastamaan aikataulut ennen matkaa. ELY-keskuksen hankkiman liikenteen aikataulut ovat nähtävillä Matkahuollon aikatauluhaussa ja reittioppaassa, Google Mapsissa sekä liikennöitsijöiden verkkosivuilla. Aikatauluja ja tietoa lipputuotteista on saatavilla myös linja-autoista.