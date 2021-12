Muutoksia Raahen ja Oulun välisessä sekä Raahen seudun sisäisessä joukkoliikenteessä 1.1.2022 alkaen

Pahentunut koronatilanne ei näkynyt marraskuun lopun työttömyysluvuissa Pohjois-Pohjanmaalla 21.12.2021 08:02:20 EET | Tiedote

Loppusyksystä pahentunut koronatilanne ei näkynyt Pohjois-Pohjanmaan työttömyysluvuissa marraskuussa. Viime kuukausina työttömyys on alentunut maakunnassa hitaasti, eikä työttömien tai lomautettujen määrissä ole tapahtunut nousua. Positiivinen piirre on, että yli vuoden työttömänä olleiden määrä on laskenut jo usean kuukauden ajan.