Muuttuneet ohjeistukset ja toimitusten epävarmuus vaikeuttavat koronarokotusten suunnittelua

HUSin koronarokotustoiminnan kantavana ajatuksena ripeän rokottamisen lisäksi on ollut varmistaa se, että rokotteita ei mene hukkaan, kunnat saavat rokotteita tasapuolisesti eritahtisesta aloituksesta huolimamatta ja rokotteiden saatavuus kunnissa on ennakoitavaa, ettei jo annettuja aikoja jouduta perumaan.

HUS on vastannut STM:n selvityspyyntöön koronarokotteiden määrästä.

HUS Apteekissa oli kuluvan viikon keskiviikkona 20.1. 12 480 rokoteannosta. Tämän jälkeen kuntiin on toimitettu ja tullaan toimittamaan vielä tällä viikolla tuhansia rokotteita. Ensi viikolle on suunniteltu 13 000 rokoteannoksen toimitukset kuntiin. Seuraava täydennys HUS Apteekkiin on tulossa ensi viikon puolivälissä ja se tullee olemaan vain 6 825 rokotetta, joka on noin puolet aiemmin luvatusta määrästä.

Rokotusten toimituksia kuntiin on vaiheistettu, koska tällä hetkellä käytössä oleva Comirnaty-rokote edellyttää säilytystä syväjäädytyksessä. Rokote säilyy sulattamisen jälkeen vain viisi vuorokautta jääkaapissa. ”Kuntiin on lähetty rokotteita vain sellaiset määrät, jotka varmuudella voidaan antaa viiden vuorokauden sisällä. Rokotteet annetaan ajanvarauksella. Aikoja voidaan avata varattavaksi, kun on tiedossa rokotteiden määrät”, sanoo toimialajohtaja Kerstin Carlsson HUS Apteekista.

Uudenmaan rokoteannosten toimitussuunnitelmat tehdään yhteistyössä HUS Apteekin ja Uudenmaan kuntien kanssa. Suunnitelmat perustuvat THL:n ennusteeseen rokotetoimituksista, kansallisesti määriteltyjen rokotusryhmien kokoon ja väestöpohjaan.

Viikoilla 53 ja 1 HUSin alueella rokotuksia antoivat ainoastaan HUSin erikoissairaanhoito ja Helsingin kaupunki. Espoon ja Vantaan kaupungit aloittivat rokottamisen viikolla 1. Viikosta 2 alkaen kaikki Uudenmaan kunnat ovat olleet mukana rokotustoiminnassa. Eritahtinen aloitus vaikutti rokotteiden toimituksiin. ”Eritahtisesta aloituksesta huolimatta kaikki alueen kunnat ovat saaneet oman osuutensa”, sanoo Carlsson.

Rokotteiden toimituksiin ovat vaikuttaneet myös päivittyneet ohjeet. Alkuvaiheessa ohjeistettiin, varaamaan tehosterokotteita syväjääpakastimiin, jotta varmistetaan tehosterokotteiden riittävyys kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Tämä ohjeistus muuttui 7.1.2021, jolloin ilmoitettiin, että toista rokoteannosta ei tarvitse säästää tehosterokotusta varten. Muuttunut tilanne huomioitiin HUS Apteekin ja kuntien välisissä keskusteluissa viikon 2 alussa.

Viime viikolla 14.1.2021 saatiin tieto, että HUSin alueelle tulee kuluvalla ja ensi viikolla vain puolet suunnitellusta rokotemäärästä. ”Huolimatta pienentyneistä rokotetoimitusmäärästä HUSista toimitettiin aiemmin suunnitellun mukaiset rokotemäärät rokotuspisteisiin kuluvalla viikolla. Yllättäen pienentyneen rokotustoimituksen vuoksi ajanvarauksia ei ollut tarpeen perua tällä eikä ensi viikolla. Tämä on tärkeää, koska kuluvalla viikolla käynnistyivät ensimmäiset tehosterokotukset”, toteaa Carlsson.