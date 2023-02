MV-Jäähdytys on ostanut Lahden Lämpöpumppuhuollon liiketoiminnan

Jo 50 vuotta Suomessa palvellut MV-Jäähdytys Oy on ostanut Lahden Lämpöpumppuhuollon liiketoiminnan 9.2.2023. MV-Jäähdytyksellä on vahva osaaminen kiinteistöjen lämmityksessä, jäähdytyksessä sekä ammattikeittiön laitteistoissa, ja yrityskaupan myötä MV-Jäähdytys vahvistaa lämpöpumppujen asennus- sekä huoltopalveluaan kotitalouksille Päijät-Hämeessä.

- Lahden Lämpöpumppuhuolto on vakiinnuttanut asemansa Päijät-Hämeessä sekä kasvattanut vahvasti tunnettavuutta lämpöpumppujen asennusten ja huoltojen saralla. Tämän liiketoimintakaupan myötä saamme lisäksi tiimiimme lisää vankkaa osaamista, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä.

Yrityskaupan myötä yhtiön kaksi asentajaa liittyvät MV-Jäähdytyksen tiimiin. MV-Jäähdytys erottuikin ostajaehdokkaista sen työntekijäystävällisyydellä.

- Olemme yrityksenä nyt sellaisessa kehitysvaiheessa, että seuraavaan askeleeseen tulisi olla isommat henkselit. Tämän vuoksi liiketoiminnan myynti tuli nyt ajankohtaiseksi, kertoo Lahden Lämpöpumppuhuollon omistaja Tommi Hykkyrä.

-Halusin, että huipputekijämme saavat hyvän kodin myös yrityskaupan myötä, ja tässä MV-Jäähdytys erottui hyvin, Hykkyrä jatkaa.

MV-Jäähdytys

MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli lähes 30 miljoonaa euroa. MV-Jäähdytys Oy palvelee valtakunnallisesti nyt jo 300 hartiaisen henkilöstönsä voimin. Palvelu- ja logistiikkakeskuksia MV-Jäähdytyksellä on 5 kappaletta ja ne sijaitsevat Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa sekä Päijät-Hämeessä. MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjä vetoinen konserni. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yli 300 Milj.€ ja konserniin kuuluvat yritykset työllistävät tänä päivänä jo yli 1000 alan ammattilaista.

Lahden Lämpöpumppuhuolto

Lahden Lämpöpumppuhuolto on lämpöpumppujen huoltoon ja asennuksiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Päijät-Hämeessä. Lahden Lämpöpumppuhuollon asiakkaita ovat yksityisasiakkaat, yritykset sekä taloyhtiöt. Liikevaihto 2022 oli 1 168 000 euroa.