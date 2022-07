MV-Jäähdytys ostaa Helmilämmön liiketoiminnan

Jo 50 vuotta Suomessa palvellut perheyhtiötaustainen MV-Jäähdytys Oy ostaa Helmilämmön (Tampere Investment Oy:n aputoiminimi) liiketoiminnan perjantaina 1.7.2022. Helmilämpö asentaa ja huoltaa maalämpö-, ilmavesi- ja ilmalämpöpumput sekä lämmöntalteenottoratkaisut. Kymmenen henkeä työllistävä Helmilämpö on palvellut kiinteistö-, taloyhtiö- ja omakotitaloasiakkaita Pirkanmaalla jo vuodesta 2017. Helmilämmön henkilöstö jatkaa yrityksen vanhoina työntekijöinä.

Helmilämpö on fokusoinut toimintaansa aina lämpöpumpputekniikkaan. Kymmenien vuosien ammattitaustoistaan johtuen Helmilämmön työntekijöillä on ollut aina ymmärrys siitä, että kestävien lämmitysratkaisujen kysyntä tulee entisestään kasvamaan.

Hierarkiarakenne on ollut yrityksessä aina matala ja päätöksiä on tehty yhdessä keskustellen. ”Helmilämpöä on aina kehitetty tiiminä – aivan kuten MV-Jäähdytystäkin”, yrittäjä Mika Laaksonen kertoo. Laaksonen kuvaa Helmilämpöä sitoutuneiden ammattilaisten perheenä, joka puhaltaa yhteen hiileen. ”Ei meidän kokoisemme yritys olisi mitenkään voinut kasvaa meidän tahtiimme ilman joukkuehenkeä, joustavuutta ja äärimmäisellä pieteetillä tehtyä työtä”, Laaksonen pohtii.



MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä kertoo ihailevansa Helmilämmön henkilöstön asennetta ja sekä vaativien maalämpöjärjestelmien vahvaa osaamista. Mäkelä kertoo, että Helmilämpö otti häneen yhteyttä selvittääkseen yhteistyömahdollisuuksia. ”Olimme otettuja siitä, että Helmilämpö näki meidät luotettavana ja arvostettuna alan toimijana”, Mäkelä kertoo. Keskisuuria ja suuria kylmäalan yrityksiä ei ole Suomessa kovin montaa. Siksi yhdistyminen tai kumppanuus on alalla aina painava luottamuksen osoitus.



Laaksosen mukaan oikean kumppanin löytäminen ei ollut helppoa. ”Ennen kaikkea etsimme kasvumme tueksi kumppania, jota oma henkilöstömme arvostaa”, Laaksonen kertoo. Oikea kumppani löytyi jaetun arvomaailman kautta. ”MV-Jäähdytys arvostaa työntekijöitään ja tekee työnsä korkealla ammattiylpeydellä”, Laaksonen kertoo. Myös MV-Jäähdytyksen palveluvalikoima tukee Helmilämmön missiota viedä kustannustehokkaan vihreän energian ilosanomaa eteenpäin. ”Kaikki palaset osuivat kohdalleen”, Laaksonen tiivistää.



Lisätietoja:



Ilpo Mäkelä, toimitusjohtaja

MV-Jäähdytys

+358 50 408 8308

ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi



Mika Laaksonen, yrittäjä

Helmilämpö

+358 45 259 8470

mika@helmilampo.fi



MV-Jäähdytys

MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 21,7 miljoonaa euroa. MV-Jäähdytys Oy palvelee valtakunnallisesti nyt jo yli 230 hartiaisen henkilöstönsä voimin. Palvelu- ja logistiikkakeskuksia MV-Jäähdytyksellä on 5 kappaletta ja ne sijaitsevat Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa sekä Päijät-Hämeessä. Erittäin vahvan orgaanisen kasvunsa lisäksi MV-Jäähdytyksen aiempiin yritys- ja liiketoimintakauppoihin luetaan Huoltopalvelu Hirvonen Ky 2019, TH-Line Oy 2019, Enertest Oy 2020, Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy 2021 sekä Elcool Oy 2022.





Helmilämpö

Helmilämpö on vuonna 2017 perustettu lämpöpumppujärjestelmiin sekä lämmöntalteenottoon erikoistunut projekti- ja huoltoyhtiö. Helmilämmön asiakaskuntaan luetaan kiinteistöt, taloyhtiöt sekä omakotitalot. Helmilämmöllä on yhteensä 10 työntekijää ja sen toimipiste sijaitsee Pirkanmaalla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 2 miljoonaa euroa.