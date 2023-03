MV-Jäähdytys Oy ja Polar-Jäähdytys Oy yhdistävät voimansa

Jo yli 50 vuotta Suomessa palvellut MV-Jäähdytys Oy on sopinut yrityskaupasta ulvilalaisen Polar-Jäähdytys Oy:n kanssa 6.3.2023. MV-Jäähdytyksellä on vahva osaaminen ja tunnettuus kiinteistöjen lämmityksessä, jäähdytyksessä sekä ammattikeittiön laitteistoissa. Yrityskaupan myötä MV-Jäähdytys vahvistaa entisestään jäähdytys- ja lämmitysratkaisujen palveluitaan Satakunnassa.

-Polar-Jäähdytys on toiminta-alueellaan hyvin tunnettu ja pidetty toimija. Yrityksen vahva yrittäjähenkisyys, tahto tehdä työ hyvin sekä asiakkaiden laadukas palvelu kuvastavat myös MV-Jäähdytyksen tapaa toimia, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä ja jatkaa:

-Meillä molemmilla on vahva tahtotila kehittyä ja kehittää alaa, jolloin voimien yhdistäminen on luontevaa.

Yrityskaupan myötä Polar-Jäähdytyksen omistaja Mikko Järvinen sekä yrityksen työntekijät siirtyvät MV-Jäähdytyksen tiimiin ja jatkavat nykyisissä tehtävissään. Kasvavien resurssien avulla MV-Jäähdytys ja Polar-Jäähdytys pystyvät panostamaan voimakkaasti palveluiden kehittämiseen.

-Meillä on ollut vahva kasvu menossa, mutta huomasimme, että tarvitsemme apukäsiä. Osaavien työntekijöiden löytäminen on kuitenkin haastavaa, minkä vuoksi yrityksen myynti tuli vaihtoehdoksi, kertoo Polar-Jäähdytyksen yrittäjä Mikko Järvinen.

-MV-Jäähdytys on itselleni tuttu jo vuosikymmenten ajan ja siitä on vain positiivista sanottavaa. MV-Jäähdytyksellä on esimerkiksi samanlainen perheyritystausta. En olisi myynyt omaa yritystäni muille, Järvinen jatkaa.

Yrityskauppa on solmittu 6.3. ja pannaan täytäntöön Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymispäätöksen jälkeen.

Lisätietoja:

Ilpo Mäkelä

Toimitusjohtaja

MV-Jäähdytys Oy

+358 50 4088 308

ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi

mv-jaahdytys.fi

Mikko Järvinen

Yrittäjä

Polar-Jäähdytys Oy

+358 40 0228 448

mikko.jarvinen@polarjaahdytys.fi

polarjaahdytys.fi/

MV-Jäähdytys

MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli lähes 30 miljoonaa euroa. MV-Jäähdytys Oy palvelee valtakunnallisesti 300 hartiaisen henkilöstönsä voimin. Palvelu- ja logistiikkakeskuksia MV-Jäähdytyksellä on 5 kappaletta ja ne sijaitsevat Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa sekä Päijät-Hämeessä. MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjä vetoinen konserni. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli yli 300 milj. €, ja konserniin kuuluvat yritykset työllistävät tänä päivänä jo yli 1000 alan ammattilaista.



Polar-Jäähdytys Oy

Polar-Jäähdytys Oy on jäähdytys- ja lämmitysratkaisuihin erikoistunut yhtiö, joka toimii Satakunnassa. Yrityksen asiakkaina ovat yritykset, yksityisasiakkaat sekä taloyhtiöt. Liikevaihto 2022 oli noin 2 milj. €.