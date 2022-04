MV-Jäähdytys Oy ostaa Elcool Oy:n liiketoiminnan

Jo 50 vuotta Suomessa palvellut perheyhtiötaustainen MV-Jäähdytys Oy osti Elcool Oy:n liiketoiminnan perjantaina 8.4.2022. Kahta yhtiötä yhdistää sama perheyhtiöjuurista kumpuava arvopohja. ”Kunnioituksemme Elcool Oy:n suomalaista kylmä- ja sähköteknistä osaamista kohtaan on valtavan suurta”, MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä kertoo.

MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä kertoo, että Elcool halusi avata keskustelun eri mahdollisuuksista tarjota tukea ja lisäarvoa toinen toisilleen. Elcoolin hallituksen puheenjohtaja Sami Pahla avaa asiaa lisää ja kertoo, että MV-Jäähdytyksen kasvua ja kehittymistä oltiin seurattu heillä ihaillen jo pitkään. Erityisesti Enertest Oy:n yritystoiminnan ostaminen Turun seudulla herätti mielenkiintoa. Keskisuuria ja suuria kylmäalan yrityksiä ei ole Suomessa kovin montaa.

MV-Jäähdytys Oy:llä ja Elcool Oy:llä on molemmilla vahva historia kylmä- ja pakkastilojen, jäähdytysjärjestelmien sekä lämpöpumppujen huolto-, asennus- ja korjauspalveluista. Kylmätekniikan lisäksi Elcool Oy on erikoistunut sähköasennuksiin ja -saneerauksiin. MV-Jäähdytys Oy:n erikoisalaa ovat kylmätekniikan lisäksi myös ammattikeittiöiden huolto-, asennus- ja korjauspalvelut. ”Elcool on alallaan arvostettu yhtiö, on hienoa, että tarinamme yhdistyvät”, MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä toteaa tyytyväisenä.



Elcool Oy:n palvelu- ja logistiikkakeskus jatkaa toimintaansa Lahdessa. Elcool Oy:n henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä MV-Jäähdytys Oy:n brändin alla. MV-Jäähdytys Oy:llä on liiketoimintakaupan myötä yhteensä 5 palvelu- ja logistiikkakeskusta: Vantaa, Pirkkala, Jyväskylä, Raisio ja Lahti. MV-Jäähdytys Oy palvelee asiakkaitaan koko Suomen laajuudella. ”Päijät-Hämeen seutu oli meille ennestään tuttua aluetta, vaikkakin paikallinen läsnäolo ja paikallistuntemus parantavat alueellista kilpailukykyämme merkittävästi”, MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä kertoo.

Elcool Oy:n ja MV-Jäähdytys Oy:n voimien yhdistäminen mahdollistaa molemmille hallitun kasvun ja kehityksen Suomen markkina-alueella. ”Meille molemmille on tärkeää säilyttää sähkö- ja kylmätekninen osaaminen Suomessa korkealla tasolla”, Elcool Oy:n Sami Pahla tiivistää.



Lisätietoja:



Ilpo Mäkelä, toimitusjohtaja

MV-Jäähdytys Oy

+358 50 408 8308

ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi



Sami Pahla, hallituksen puheenjohtaja

Elcool Oy

+358 20 792 0501

sami.pahla@elcool.fi



MV-Jäähdytys Oy

MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen kylmä- ja pakkastiloihin, jäähdytyslaitteistoihin, lämpöpumppuihin ja ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huoltoyhtiö. MV-Jäähdytys Oy:n palveluihin kuuluvat huolto-, asennus- ja korjauspalvelut. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 21,7 miljoonaa euroa. Yhdessä yli 200 hartiaisen henkilöstönsä voimin MV-Jäähdytys palvelee asiakkaitaan koko Suomen alueella.



Elcool Oy

Elcool Oy on vuonna 2006 perustettu ilmanvaihtoon, jäähdytykseen, lämpöpumppujärjestelmiin ja lämmöntalteenottoon erikoistunut yritys. Elcool Oy:n palvelut soveltuvat mm. LVISK-yritysten tarpeisiin, prosessien jäähdytykseen, teollisuuskiinteistöihin, liike-, toimisto- ja atk-tiloihin sekä pienkiinteistöihin. Elcool Oy toimii Galletti Groupin virallisena maahantuojana ja jälleenmyyjänä. Yhtiöllä on yhteensä 16 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Lahdessa sekä Raisiossa. Yhtiön liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 3,7 miljoonaa euroa. Asiakaskuntaa Elcool Oy:llä on koko Suomen laajuudella.