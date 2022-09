Myös nuoret innostuivat ehdolle Helsingin seurakuntavaaleissa

Helsingin seurakuntavaaleissa seurakuntaneuvostoihin ehdolle asettui 538 kaupunkilaista, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin viime vaaleissa vuonna 2018. Yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdolle asettui 365 ehdokasta, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin viime vaaleissa. Luvut eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2018 seurakuntavaaleihin, sillä tänä vuonna Helsingin seurakuntavaaleissa on yksi seurakunta vähemmän Vartiokylän ja Mikaelin seurakuntien yhdistyessä 1.1.2023 Helsingin Mikaelin seurakunnaksi.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi torstaina 15.9. Seurakuntalaisten oli mahdollista asettua ehdolle valitsijayhdistysten kokoamien ehdokaslistojen kautta.

Mukana myös nuoria ehdokkaita

Helsinkiläisten seurakuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 51 vuotta, mutta nuoriakin ehdokkaita on lähtenyt mukavasti mukaan. Esimerkiksi Kallion seurakunnassa ehdokkaiden keski-ikä on 42 vuotta ja joukosta löytyy myös 2000-luvulla syntyneitä. Ainoastaan Töölön ja Oulunkylän seurakuntien ehdokaslistoilta ei löydy yhtään alle 30-vuotiasta.

Seurakuntien luottamushenkilötehtävät kiinnostavat vähän enemmän naisia kuin miehiä: suomenkielisten seurakuntien ehdokkaista 258 on naisia ja miehiä 205.

Eniten ehdokkaita Malmilla

Malmin seurakunta on Helsingin suurin seurakunta ja siellä on myös tarjolla eniten ehdokkaita eli 61. Tuomiokirkkoseurakunta tulee hyvänä kakkosena 51 ehdokkaallaan. Vähiten ehdokkaita on Munkkiniemessä, Oulunkylässä ja Lauttasaaressa, joissa kussakin on alle 20 ehdokasta.

Paljon uusia ehdokkaita

Valtaosassa seurakuntia yli puolet ehdokkaista on uusia. Esimerkiksi Pakilan 24 ehdokkaasta peräti 19 on uusia ja Roihuvuoren 30 ehdokkaasta uusia on 23. Sen sijaan Paavalin seurakunnan 24 ehdokkaasta uusia on reilusti alle puolet, vain 9.

Ruotsinkielisissä seurakunnissa iloitaan ehdokkaiden määrästä

Helsingissä ollaan iloisia siitä, että myös ruotsinkielisissä seurakunnissa päästään äänestämään vaaleissa. Johannes församling, Matteus församling ja Petrus församling saivat yhteensä yli 60 ehdokasta. Toisin kuin osassa naapurikaupunkeja, Helsingin ruotsinkielisssä seurakunnissa ei tullut ns. sopuvaaleja.

Seurakuntavaaleissa käydään kerralla kahdet vaalit

Helsingin 19 seurakuntaa (20 seurakuntaa vuoden 2022 loppuun saakka) muodostavat yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän. Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa käydäänkin kerralla kahdet vaalit. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi vuodeksi sekä jokaisen seurakunnan omaan seurakuntaneuvostoon että seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Marraskuussa järjestettävissä vaaleissa Helsingin seurakunnissa äänestetään yhteensä 282 henkilöä seurakuntaneuvostoihin ja 89 yhteiseen kirkkovaltuustoon. Seurakunnan koosta riippuen seurakunnan ehdokkaista seurakuntaneuvostoon valitaan 12-16 jäsentä ja kirkkovaltuustoon 3-10 jäsentä.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestysaika on 8.-12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11.2022.

Lisätietoja:

Henna Saarinen, seurakuntavaalien projektipäällikkö, p. 050 380 2299,

henna.saarinen@evl.fi