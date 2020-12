Myrkytyksestä johtuvat etäeläinlääkärikäynnit moninkertaistuvat jouluna – näin varmistat koiralle turvallisen joulun

Muistathan, että moni jouluherkku on koiralle vaarallinen? If korvasi viime jouluna runsaasti etäeläinlääkärikäyntejä, joiden syynä oli koiran syömä suklaa, rusinat ja kinkun paistorasva. Ifin eläinlääkäri vinkkaa, mitä varoa ja kuinka toimia, jos lemmikki on päässyt käsiksi sille sopimattomiin herkkuihin.

Vuonna 2019 jouluaaton ja uudenvuodenpäivän välisenä aikana yli 10 prosenttia kaikista Ifin korvaamista etäeläinlääkärikäynneistä liittyi myrkytyksiin. Määrä on noin viisinkertainen verrattuna käynteihin tavallisena kuukautena. – Viime jouluna etäeläinlääkäriin otettiin useasti yhteyttä koiran syötyä esimerkiksi suklaata, rusinoita ja kinkun paistorasvaa. Moni kokematon koiranomistaja ei tiedä, että suklaan sisältämät teobromiini ja kofeiini ovat koiralle suoranaisesti myrkyllisiä. Usein taustalla on toki vahinko, eli vaikkapa sohvapöydälle unohtuu avattu konvehtirasia, kertoo Ifin eläinlääkäri, eläinvakuutusten tuotepäällikkö Heidi Elomaa. Tuoksullaan houkuttelevat jouluherkut tulisi säilyttää tarkasti lemmikkien ulottumattomissa. – Erityistä tarkkaavaisuutta aikuisilta vaaditaan lapsiperheissä: lapsi voi syöttää lemmikille vaarallisia herkkuja tarkoituksella tai jättää niitä ymmärtämättään koiran saataville. Jos haluaa hemmotella koiraa jouluna, sille kannattaa hankkia koirille tarkoitettuja herkkupaloja – ja muistaa niidenkin määrässä kohtuus. Pidä joulukukat koiran ulottumattomissa Myös joulukukat poikivat eläinlääkärille hätääntyneitä yhteydenottoja. Etenkin jos kotona on utelias koiran- tai kissanpentu, kannattaa katsoa tarkkaan, ettei kukkia sijoita lemmikin ulottuville. – Suosituista joulukukista esimerkiksi hyasintti, amaryllis ja jouluruusu ovat myrkyllisiä. Hieman turvallisempi vaihtoehto on joulutähti, joka ei ole myrkyllinen, vaikka sekin voi aiheuttaa ärsytysoireita, kertoo Elomaa. Toimi näin, jos lemmikki on syönyt jotakin kiellettyä Jos huomaat koirasi syöneen runsaasti suklaata, rusinoita tai viinirypäleitä, kannattaa olla yhteydessä etäeläinlääkäriin, jolta saa joulun pyhinäkin nopeimmin apua oireiden arviointiin ja jatkohoitoon. Myös paljon suolaa syönyt koira saattaa tarvita eläinlääkäriä, sillä sen munuaiset voivat vaurioitua. – Etäeläinlääkäri on matalan kynnyksen palvelu, jonne on helppo olla yhteydessä ja saada nopeasti mielenrauhaa siitä, ovatko oireet vakavia. Jos koira on päässyt käsiksi juhlaruokiin ja sillä on huono olo, vointi parantuu yleensä oksentamisen, ulostamisen ja lepäämisen jälkeen. Pidä raikasta vettä saatavilla, koska suolainen ruoka janottaa koiraa. Jos huonovointisuus jatkuu pitkään, vie koira eläinlääkäriin, neuvoo Elomaa. Ifin yhteistyökumppani, FirstVet-etäeläinlääkäriklinikka päivystää joulunakin 15 tuntia vuorokaudessa. Etäeläinlääkärit antavat hoito-ohjeita, auttavat hoidon tarpeen arvioinnissa ja kirjoittavat tarvittaessa lähetteen tarkempiin tutkimuksiin. Korona-aika on lisännyt merkittävästi etäeläinlääkärin suosiota: Ifin korvaamat etäeläinlääkärikäynnit ovat kaikkiaan tämän vuoden aikana huhtikuusta alkaen noin kolminkertaistuneet edellisvuoteen verrattuna. Nämä yleiset jouluherkut ovat koiralle vaarallisia: Suklaa: Koiralle vaarallinen määrä suklaata vaihtelee suklaasta ja koiran koosta riippuen. Suklaa on sitä vaarallisempaa, mitä tummempaa se on. Oireita suklaan syönnistä ovat pahoinvointi, oksentaminen, ripuli ja vatsakivut. Rusinat ja viinirypäleet: Viinirypäleiden syönti voi johtaa koiralla munuaisvikaan. Viinirypäleet eivät vaikuta yhtä voimakkaasti kaikkiin koiriin, mutta joskus jo muutama viinirypäle voi olla haitallinen. Kinkun paistorasva: Rasvainen ja suolainen ruoka on liian tuhtia koiran vatsalle, ja se voi johtaa pahimmillaan haimatulehdukseen. Yleensä liikaa suolaa syönyt koiraa oksentaa. Piparkakut ja pullataikina: Piparkakkujen sisältämä sooda aiheuttaa koiralle ilmavaivoja. Pullataikinan sisältämä hiiva alkaa käydä koiran vatsalaukussa ja synnyttää koiralle myrkyllistä alkoholia.

