”Myynti putosi 100%” – Jo yli 300 yritystä pelastettu verkkokauppaan ilmaiseksi – #pelastetaankauppa-kampanja ”onnistunut kädenojennus”

Viikko sitten alkanut #pelastetaankauppa -kampanja on tuonut jo satoja koronan kuristamia yrityksiä verkkokauppaan. ”Yksikin elinkelpoisena pysyvä yritys on arvokas. Olen iloinen, että suomalaisten yritysten auttamiseksi ideoidaan ja toteutetaan kampanjoita, jotka tuovat nopeaa ja konkreettista apua ja monille jopa pelastusrenkaan”, iloitsee Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Ohjelmisto- ja e-business ry puolestaan arvioi, että yrittäjien nopea loikka verkkokauppaan on lupaava merkki koko Suomen tulevaisuudelle.

Suklaapuotia Tampereen Tallipihalla pyörittävät "suklaasiskot" Hanne Tuori-Kalliokoski (vasemmalla) ja Ulla Tuori perustivat #pelastetaankauppa-kampanjan avulla verkkokaupan, kun myynti putosi koronan takia nollaan. Kuva: Tallipihan Suklaapuoti

Lehdistötiedote 31.3.2020 klo 05.00 Suomi kamppailee kaikin tavoin koronaviruksen tuhoisia vaikutuksia vastaan. Valtion moninaisten tukitoimien lisäksi myös monet yritykset ja yhteisöt tarjoavat tukensa Suomen elinvoimaisuuden tukemiseksi. Viikko sitten käynnistynyt #pelastetaankauppa -kampanja on onnistunut jo nyt yli odotusten. ”Yksikin elinkelpoisena pysyvä yritys on arvokas. Olen iloinen, että suomalaisten yritysten auttamiseksi ideoidaan ja toteutetaan kampanjoita, jotka tuovat nopeaa ja konkreettista apua ja monille jopa pelastusrenkaan”, iloitsee Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Ilmaisen verkkokaupan taustavoimat ovat onnellisia #pelastetaankauppa -kampanjan salama-alusta. ”Kyllähän se hiljaiseksi vetää, että jo ensimmäisen viikon aikana yli 300 yritystä on tarttunut tähän kädenojennukseen. Yhteistyökumppaneiden kanssa on puskettu töitä vuorotta, jotta yritykset ja kauppiaat saavat kaiken tuen verkkokaupan aloittamiselle, ja suureksi iloksemme olemme tässä onnistuneet. Yritykset, joilla ei ole ollut mitään kokemusta verkkokaupasta ovat lupauksemme mukaan päässeet hyvään vauhtiin jo yhdessä päivässä”, kertoo Vilkas Group Oy:n toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Tarve on ollut valtava. Koronan ahdinkoon ajamia yrityksiä ja kauppiaita löytyy tuhansia ympäri maata. ”Myynti putosi 100%. Halusimme toimia vastuullisesti ja noudattaa hallituksen kehotuksia. Suljimme ovet viime keskiviikkona aamulla, koska suklaapuodissa olisi ollut mahdotonta pitää metrin turvaväliä”, kertoo #pelastetaankauppa -kampanjan Facebookista löytänyt tamperelainen suklaakauppias Hanne Tuori-Kalliokoski. ”Lähdettiin nimenomaan tähän kampanjaan mukaan. Yhteistuumin on nyt tehty verkkokauppaa, valjastettu voimat tämän tekemiseen. Verkkokauppaan siirtyminen on meille tosi lupaavaa. Vaikka olemme vasta aloittamassa, meille on tullut jo kymmeniä kiitoksia asiakkailta, että ihanaa kun avaatte!”, iloitsee Tuori-Kalliokoski, joka pyörittää siskonsa kanssa idyllistä Tallipihan Suklaapuotia Tampereella. ”Noutopisteenkin rakennamme tänne vanhaan talliin – verkosta tilatut pääsiäissuklaat saa nyt noutaa hygieenisesti tallinovien yläosan kautta”, kertoo uunituore verkkokauppias. Lupaavaa Suomen tulevaisuudelle! Kampanja käynnistyi vain viikko sitten Suomen Yrittäjien ja Ohjelmisto- e-business ry:n kannustuksella. Tulokset ovat vielä lupaavampia, kuin mitä rohjettiin olettaa. ”Mahtavaa, että yhdessä viikossa on otettu tällainen digiloikka. Voi hyvin jo sanoa, että on todella onnistunut kädenojennus”, arvioi kampanjaa Ohjelmisto- e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Roiha näkee onnistumisella myös suuremman kansallisen merkityksen. ”Satojen yritysten siirtyminen pikavauhtia verkkoliiketoimintaan on lupaavaa Suomen tulevaisuudelle. Se kertoo sekä asenteiden tasolla muutosvalmiudesta että yhtä lailla kyvykkyydestä sopeutua muuttuvaan maailmaan. Suomalainen digiosaaminen on oikeasti maailmanluokkaa. Yhteinen korona-vihollinen on nyt saanut aikaan, että kaikki osaaminen otetaan käyttöön - niin yrittäjien kun käyttäjienkin osalta”, summaa Roiha. #pelastetaankauppa www.pelastetaankauppa.fi Lisätietoja: Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku.korkiakoski@vilkas.fi Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, Ohjelmisto ja e-business ry, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry, 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi Hanne Tuori-Kalliokoski, yrittäjä, Tallipihan Suklaapuoti, 040 557 4395, puoti@suklaapuoti.fi

