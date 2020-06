MYYNYT LIKI 100 000 – NYT ÄÄNIKIRJASSA MYÖS TIIHOSEN OMAA ÄÄNTÄ MUKANA! 

Lähes 100 000 kirjaa myyneen bestsellerin JHT Musta lammas uusi äänikirjaversio on julkaistu yksinoikeudella Suplassa. Suomessa hyvin harva kirja saavuttaa yli 100 000 kappaleen maagisen rajan.

”Äänikirjojen kulutus on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Kun tajusimme, että Musta Lammas äänikirjavalikoimasta puuttui pokkariversiossa aiemmin ilmestynyt viimeinen luku, halusin lukea sen itse ja tuoda siihen sitä kautta vielä henkilökohtaisemman otteen. JHT - Musta Lammas on koko urani parhaiten onnistuneita osumia. Kirjailija Mikko Aaltonen teki loistavaa, pitkäjänteistä työtä ja uskon, että hänen panoksensa ansiosta kirja on bestselleri, joka on pysytellyt jo vuosia luetuimpien kirjojen joukossa. Kirjasta tulee minulle edelleen lähes päivittäin positiivista palautetta somen kautta. Elämäkertaa tehdessä halusin purkaa päälleni kasautunutta painolastia ja kertoa asiat rehellisesti, niin hyvine kuin huonoine puolineen. Se auttoi”, Jare Tiihonen kommentoi.

”Elämäkertojen suosio äänikirjoissa on todella isossa kasvussa. On upeaa saada tämä monen vuoden bestseller uutena versiona kuunneltavaksi. Harva kirja jatkaa bestsellerinä näin monen vuoden jälkeen ilmestymisestään. JHT on edelleen yksi myydyimpiä äänikirjojamme”, iloitsee Otavan liiketoimintapäällikkö Noora Al-Ani.

JHT – Musta lammas on Mikko Aaltosen kirjoittama Jare Tiihosesta kertova elämäkerta, joka ilmestyi vuonna 2016. Kirja on julkaisustaan lähtien ollut luetuimpien ja kuunnelluimpien kirjojen joukossa.

