Naalin seikkailu -luontoreitti innostaa lapsiperheitä metsään

Espoon Nuuksioon on merkattu uusi lapsiperheille tarkoitettu luontoreitti. Naalin seikkailulla ulkoilijat pääsevät nauttimaan luonnosta, seuraamaan naalin jättämiä vihjeitä ja tunnistamaan metsän eläimiä.

Kaksi kilometriä pitkä reitti lähtee Suomen luontokeskus Haltiasta. Naalin seikkailu kulkee Maahisenkierrosta pitkin, joka etenee Solvallan urheilukentän laitaa, nousee sen jälkeen metsään ja johdattaa kulkijan edelleen kalliomännikköön ja Nuuksion laelle. Reitin varrella on näköalatasanne, josta avautuvat upeat näkymät yli Nuuksion Pitkäjärven. Taukopaikalla voi levähtää ja nauttia retkieväistä.

Naali on monelle lapselle tuttu hahmo Fjällrävenin logosta ja repuista. Arktisilla alueilla elävä naali eli napakettu on äärimmäisen uhanalainen eläin, jonka hyväksi Fjällräven on tehnyt suojelutyötä vuosikymmeniä. Nyt naali on matkannut pohjoisesta opastamaan ulkoilijoita Nuuksion kansallispuistoon.



Naalin seikkailun tarkoitus on houkutella lapsiperheitä metsään matalalla kynnyksellä ja tehdä samalla kansallispuistoa tutuksi. Reitillä voi seurata naalin jälkiä ja oppia samalla lisää muista metsän eläimistä.



”Reitillä olevien rastien kautta pelillistämme lapsille luonnossa kulkemista, kannustamme heitä tarkkailemaan ympäristöään ja innostamme liikkumaan. Tutkimusten mukaan vain kolmasosa lapsista liikkuu suositusten mukaan eli vähintään tunnin reippaasti jokaisena päivänä”, Fjällräven-tuotemerkkiä edustavan Fenix Outdoorin Noora Tuominen sanoo.

Metsä lisää hyvinvointia ja vähentää stressiä



Fjällrävenin ydintehtävä ja eteenpäin vievä voima on inspiroida ihmisiä viettämään aikaa ulkona ja luonnossa. Tuominen iloitsee siitä, että poikkeusaika on saanut ihmiset liikkumaan luonnossa entistä aktiivisemmin.



”Metsällä on välitön vaikutus hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan jo viidentoista minuutin metsässä oleminen laskee sykettä ja verenpainetta sekä vähentää stressiä. Lisäksi se rauhoittaa mieltä”, hän sanoo.

Karttoja Naalin seikkailulle saa Haltian asiakaspalvelusta luontokeskuksen aukioloaikoina ke-su kello 10–18. Kyltitettyä reittiä on helppo seurata myös ilman karttaa. Reitti on mahdollista kiertää myös lastenvaunujen kanssa. Naalin seikkailu on tehty yhteistyössä Fjällrävenin, luontokeskus Haltian ja Retkipaikan kanssa.