Naantali kutsuu asukkaat mukaan kehittämään Nunnalahden uimarantaa ja Suovuoren ulkoilualuetta – osallistu vastaamalla kyselyyn

Asukaskysely Naantalin liikuntapalveluiden kehittämisestä on vastattavissa kaupungin verkkosivuilla 15.5.2020 saakka. Vastaajien kesken arvotaan liikunnallisia palkintoja.

Naantalin kaupungin liikuntapalvelut ja yhdyskuntatekniikan palvelut käynnistävät asukaskyselyn Naantalin liikuntapalveluiden kehittämisestä.

Kyselyn tarkoituksena on erityisesti kerätä asukkaiden ideoita Nunnalahden uimarannan ja Suovuoren ulkoilualueen kehittämiseen. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan yleisesti aikuisväestön liikuntatottumuksia sekä arvioita kaupungin liikuntamahdollisuuksien nykytilasta. Kysely on vastattavissa kaupungin verkkosivuilla 15.5.2020 saakka. Kyselyssä on painotetusti kysymyksiä aikuisväestölle, mutta myös nuorten toivotaan vastaavan kyselyyn.

– Haluamme tarjota lisää mahdollisuuksia liikkua hyvissä ja monipuolisissa puitteissa ja tehdä ulkoilupaikoista asukkaille mieleisiä. Nyt on hyvä mahdollisuus vaikuttaa liikuntapaikkojen kehittämiseen, toteaa Maija Puolakanaho Naantalin liikuntapalveluista.

Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman laajalta joukolta naantalilaisia: niin aktiivisesti liikkuvilta kuin vähemmän liikkuvilta, monenikäisiltä nuorista ikäihmisiin sekä asukkailta mantereelta saaristoon.

– Tavoitteena on kerätä paljon hyviä kehittämisideoita. Osaan kysymyksistä on annettu vastausvaihtoehtoja, mutta vapaissa tekstikentissä saa antaa innovatiivisiakin ehdotuksia, Puolakanaho kertoo.

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus laatia tarkat suunnitelmat Nunnalahden uimarannan ja Suovuoren alueen kehittämisestä. Suunnitelmien toteuttaminen voitaisiin käynnistää vuonna 2021.

– Molemmat kehitettävät alueet ovat keskeisiä paikkoja Naantalissa. Nunnalahden uimarannalla liikkuu paljon ihmisiä, ja haluamme tehdä siitä sellaisen paikan, joka houkuttelee viihtymään. Suovuoren ulkoilualue on iso ja sieltä löytyy jo paljon liikuntamahdollisuuksia, ja haluamme kehittää aluetta edelleen niin, että tarjontaa on kaikenikäisille ja se kannustaa liikkumaan, Puolakanaho sanoo.

Jos koronavirustilanne sallii, ajatuksena on järjestää kaupunkilaisille myös avoin tilaisuus, jossa esitellään asukaskyselyn tuloksia ja asukkailla on mahdollisuus osallistua keskusteluun Nunnalahden uimarannan ja Suovuoren alueen kehittämisestä.

Vastaa asukaskyselyyn liikuntapalveluiden kehittämisestä. Vastanneiden kesken arvotaan liikunnallisia palkintoja.